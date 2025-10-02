Kantara: Chapter 1 Public Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म देखने के बाद क्या बोल लोग?

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का सीक्वल है. इसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे. फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इसके रिव्यू भी आने लगे हैं. 'कांतारा: चैप्टर 1' को मिश्रित रिव्यू मिल रहे हैं, किसी को यह फिल्म पसंद आ रही है तो किसी को यह बोरिंग लग रही है. फिल्म को देखने के बाद जनता ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं.

एक दर्शक ने आईएएनएस से कहा, "मैंने पहली फिल्म 'कांतारा' कई बार देखी है. दूसरा भाग बिल्कुल अलग है. ग्रामीण परिवेश की जगह कदंब वंश को दिखाया गया है, और हालांकि पहला भाग धीमा और बिखरा हुआ लगा, लेकिन दूसरा भाग कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है."

एक दर्शक ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ऐसी फिल्म बहुत लंबे अरसे बाद आई है. ऋषभ शेट्टी ने साउथ की इंडस्ट्री को बचा लिया है, इससे पहले की फिल्में चल नहीं रही थीं. पार्ट वन से इस फिल्म की कहानी बहुत ही अलग है. 'कांतारा' का मतलब भी इस फिल्म में पता चलता है. ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म है. मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 5 स्टार.

एक अन्य दर्शक ने कहा, "पहले भाग की तुलना में फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं थी. वीएफएक्स कमजोर थे. मुझे दूसरे पार्ट से और भी ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन यह निराशाजनक रहा. निर्देशन बेहतर हो सकता था, खासकर अंत, जो थोड़ा खींचा हुआ लगा. ऐसा लग रहा था कि फिल्म को बनाने में जल्दबाजी की गई है."

फिल्म की तारीफ करते हुए दो दोस्तों ने कहा, "यह बहुत ही अच्छी मूवी है, इसे आकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा. यह हमारी सोच से भी परे निकली. स्टोरी लाइन से लेकर एक्टिंग तक सब अच्छा था. हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि फिल्म बहुत बड़ी है, 3 घंटे की है, या हम बोर हो रहे हैं. हमारी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार."

एक और दर्शक ने कहा, "पहला भाग बहुत प्रभावशाली था और क्लाइमेक्स बेहतरीन था. मुझे लगता है कि पहला भाग बेहतर था. यह फिल्म थोड़ी लंबी लगी और कई बार थोड़ी उबाऊ भी लगती है."