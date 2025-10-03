विज्ञापन

Kantara Chapter 1 vs Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुईं दो बड़ी फिल्में ‘कांतारा चैप्टर 1’ और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’.

वीकेंड पर तूफान बनने वाली है ‘कांतारा चैप्टर 1’, ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ कमाएगी इतने करोड़ रुपये,पढ़ें दोनों फिल्मों की भविष्यवाणी
‘कांतारा चैप्टर 1’ और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पर ट्रेड पंडितों की भविष्यवाणी
नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 vs Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुईं दो बड़ी फिल्में ‘कांतारा चैप्टर 1' और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'. ‘कांतारा' की पहली फिल्म ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त सफलता हासिल की थी, इसलिए इस सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था. वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जैसे सितारे, साथ ही सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की मौजूदगी, झूमने वाले गाने और हंसी-मजाक से भरी रोमांटिक-फैमिली पैकेज ने दर्शकों में अच्छी खासी उत्सुकता पैदा कर दी थी. 2 अक्टूबर की छुट्टी पर रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों से उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन सवाल ये था कि क्या छुट्टी का फायदा इन्हें सच में मिला?

पहले दिन का हाल

रिलीज के दिन ‘कांतारा चैप्टर 1' ने भारत में करीब ₹60 करोड़ की धांसू कमाई की. फिल्म का बजट करीब ₹125 करोड़ माना जा रहा है और ऐसे में पहले दिन का यह कलेक्शन शानदार है.

पहले दिन भारत में कमाई (नेट):
    •    कन्नड़: ₹18 करोड़
    •    तेलुगु: ₹12.5 करोड़
    •    तमिल: ₹5.25 करोड़
    •    मलयालम: ₹4.75 करोड़
    •    हिंदी: ₹19.5 करोड़
    •    कुल: ₹60 करोड़

दूसरी तरफ वरुण-जाह्नवी स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने ओपनिंग डे पर ₹9.25 करोड़ जुटाए.

ट्रेड पंडितों की राय

ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखड़े के मुताबिक, “दोनों फिल्में दशहरे पर रिलीज हुईं, लेकिन मार्केटिंग और प्री-रिलीज प्रमोशन थोड़ा कमजोर रहा. इसके बावजूद ‘कांतारा चैप्टर 1' अपने ब्रांड और फ्रैंचाइज की ताकत से बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब रही. हिंदी बेल्ट में ही करीब ₹19 करोड़ और पूरे भारत में लगभग ₹60 करोड़ की ओपनिंग मिली. वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने वरुण धवन के एनर्जी और कॉमिक अपील की वजह से लगभग ₹9.25 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन ये थोड़ा नरम शुरुआत है.”

वीकेंड का अंदाजा

गिरीश के मुताबिक –
    •    ‘कांतारा चैप्टर 1' लंबी छुट्टियों और जबरदस्त क्रेज की वजह से पहले चार दिनों में करीब ₹200 करोड़ भारत में और दुनिया भर में ₹250 करोड़ तक का आंकड़ा छू सकती है.
    •    जबकि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का वीकेंड टोटल बहुत मजबूत नहीं दिख रहा और ₹40 करोड़ के आस-पास रह सकता है.

छुट्टी का फायदा दोनों फिल्मों को तो मिला, लेकिन ‘कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच तूफ़ानी शुरुआत की है. वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के लिए असली उम्मीद अब वर्ड-ऑफ-माउथ यानी दर्शकों की जुबानी प्रचार से ही है.

