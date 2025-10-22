असरानी की मौत से अक्षय कुमार सदमा में, हैवान के डायरेक्टर से बोले- मैं डिप्रेशन में हूं

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है. 84 साल की उम्र में असरानी जी ने सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. खास बात यह है कि वे अपनी मौत से कुछ दिन पहले तक लगातार काम कर रहे थे. पिछले करीब 40-45 दिनों से वे डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'हैरान' की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी नजर आने वाले थे.

अक्षय कुमार को गहरा सदमा

प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया कि असरानी जी के निधन की खबर से अक्षय कुमार बुरी तरह टूट गए हैं. उन्होंने बताया कि अक्षय ने दो बार उन्हें फोन कर कहा कि वो इस खबर से बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं. पिछले डेढ़ महीने से दोनों एक साथ दो फिल्मों में काम कर रहे थे. असरानी जी शूटिंग के दौरान अक्सर अक्षय को अपने अनुभव और सलाह दिया करते थे, जिससे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था

सोशल मीडिया पर अक्षय का भावुक पोस्ट

अक्षय कुमार ने असरानी जी के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा- 'असरानी जी के निधन की खबर से मैं सदमे में हूं. कुछ दिन पहले ही 'हैरान' की शूटिंग पर उनसे मिला था, उन्होंने मुझे गले लगाया था. उनकी कॉमिक टाइमिंग और खुशमिजाज स्वभाव हमेशा याद रहेगा. हमारी इंडस्ट्री ने एक रत्न खो दिया है. असरानी सर, हमें हंसाने के लाखों वजह देने के लिए शुक्रिया. ओम शांति.

असरानी जी का शानदार करियर

गोवर्धन असरानी ने 1960 के दशक में पंजाबी फिल्मों से अपना सफर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बतौर कॉमेडी एक्टर अपनी अलग पहचान बनाई उनकी यादगार फिल्मों में ‘चुपके चुपके', ‘अभिमान', ‘शोले', ‘हेरा फेरी', ‘मालामाल वीकली', ‘धमाल' जैसी फिल्में शामिल हैं हर फिल्म में असरानी जी अपने छोटे लेकिन मजेदार किरदार से दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देते थे.