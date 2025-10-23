2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1, छावा को चटाई धूल, 1000 करोड़ से इतनी दूर ऋषभ शेट्टी की फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार कमाई की है. 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी से लेकर एक्शन तक ने हर किसी के दिल को जीता है. यही वजह है कि ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने कमाई में कई रिकॉर्ड बना डाले हैं. अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है. दरअसल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड अब 'छावा' से 'कांतारा चैप्टर 1' के नाम हो गया है. ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म बुधवार तक दुनिया भर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है और 'छावा' के कुल 807 करोड़ रुपये के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें: 'एक दीवाने की दीवानियत' की एक्ट्रेस रही है पंजाबी फिल्मों की शान, दे चुकी है हिट पे हिट, देखे 7 खूबसूरत तस्वीरें

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस होमबाले फिल्म्स ने गुरूवार को सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की. उनके मुताबिक, फिल्म के पहले दो हफ्तों में ही 717 करोड़ रुपये की कमाई हो गई थी. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई. भारत में तीसरे वीकेंड पर 38 करोड़ रुपये नेट कमाए गए. उसके बाद छह दिनों में दुनिया भर में 92 करोड़ रुपये ग्रॉस जोड़े गए, जिससे कुल कमाई 809 करोड़ रुपये हो गई. यह 'छावा' के आखिरी आंकड़े से थोड़ा ज्यादा है.

2025 की टॉप कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' और 'छावा' के बाद मोहित सूरी की 'सैयारा' है, जिसने दुनिया भर में 576 करोड़ रुपये कमाए. फिर आता है रजनीकांत की 'कूली', जो 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. टॉप 5 में यश राज फिल्म्स की जासूसी थ्रिलर 'वार 2' आखिरी जगह पर है, जिसकी कुल कमाई 365 करोड़ रुपये रही. हालांकि अभी तक 2025 की कोई भी भारतीय फिल्म 1000 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच पाई है.

ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित 'कांतारा चैप्टर 1' 2022 की हिट फिल्म 'कांतारा' का दूसरा भाग है. यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है, जो सिर्फ 'केजीएफ चैप्टर 2' से पीछे है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दर्शकों को इसकी एक्शन और ड्रामा भरी दुनिया खूब पसंद आ रही है.