विज्ञापन

रहमान डकैत और उजैर बलोच हैं बॉक्स ऑफिस के धुरंधर, 2025 में दी 1600 करो़ड़ की दो फिल्में

धुरंधर के साथ दो कलाकार काफी ज्यादा चर्चा में आए एक रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना और दूसरे उजैर बलोच बने दानिश पंडोर. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दोनों साथ आए. इससे पहले भी ये साथ काम कर चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रहमान डकैत और उजैर बलोच हैं बॉक्स ऑफिस के धुरंधर, 2025 में दी 1600 करो़ड़ की दो फिल्में
धुरंधर से पहले भी साथ काम कर चुकी है ये रहमान और उजैर की जोड़ी
Social Media
नई दिल्ली:

5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज हुई थी. इस फिल्म की रिलीज के बाद से इसके किरदारों की चर्चा चारों तरफ है. हर किसी की जुबान पर रहमान डकैत, हमजा और उजैर बलोच का नान है. इन किरदारों की असल कहानियों पर भी रिसर्च हो चुकी है और लोग जान चुके हैं कि रहमान डकैत और उजैर बलोच खौफ को दूसरा नाम रहे हैं. अब असल जिंदगी का तो आपने देख लिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में भाइयों का किरदार करने वाले अक्षय खन्ना और दानिश पंडोर पहले भी साथ काम कर चुके हैं. जी हां दोनों ही पहले एक फिल्म में साथ काम कर चुके हैं और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी.

पहले भी हिट दे चुकी है अक्षय खन्ना और दानिश पंडोर की जोड़ी

अक्षय खन्ना और दानिश पंडोर धुरंधर से पहले विक्की कौशल स्टारर छावा में नजर आए थे. 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने 90 से 130 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 797.34 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी. ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस जोड़ी ने पहले भी एक ब्लॉकबस्टर हिट में साथ काम किया और दोबारा साल के आखिर में आई धुरंधर में भी इन्होंने काम तो जानदार किया ही साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस की सक्सेस भी दोहराई. बता दें कि छावा में अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में थे और दानिश इखलास खान के रोल में नजर आए थे.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इस फिल्म ने 19 दिनों में 900 करोड़ के करीब पहुंच गई है. अब अगर चार दिन और फिल्म इसी तरह की पकड़ बनाए रखती है तो बहुत ही जल्द वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपये के पार होगी.

यह भी पढ़ें: मां की एक सलाह ने बदल डाली माधुरी दीक्षित की लाइफ, लोगों की सुनी होती तो बदल जाता चेहरा-मोहरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rehman Dakait, Who Was Rehman Dakait, Rehman Dakait Photos, Rehman Dakait Death, Akshaye Khanna, Akshaye Khanna Movies, Akshaye Khanna Brother, Uzair Baloch, Real Uzair Baloch, Chhaava, Danish Pandor, Dhurandhar Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com