'कंतारा चैप्टर 1' की शूटिंग के दौरान क्यों नंगे पैर रहे ऋषभ शेट्टी, बताया- मांसाहार से भी रहा दूर

Kantara Chapter 1 के एक्टर और डायरेक्टर साउथ सुपरस्टार Rishab Shetty है और 'कंतारा चैप्टर 1' उनकी मोस्ट अवेटिड फिल्म है. दर्शक इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुका है. दमदार विज़ुअल्स और जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक ने ऑडियंस के एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और लॉन्च इवेंट पर ऋषभ ने शूटिंग से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जो सुनकर हर कोई दंग रह गया.

"While shooting for the Divine portions of #KantaraChapter1, i didn't eat any NonVeg & didn't wear Footwear????. I believe in God Very much, so I've restricted myself✡️. I don't question about other beliefs, likewise you respect my Belief????"

- #RishabShetty pic.twitter.com/SEk9ngetlz — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 25, 2025

बिना चप्पल, बिना नॉनवेज की शूटिंग

ऋषभ शेट्टी ने खुलासा किया कि उन्होंने 'कंतारा चैप्टर 1' के डिवाइन पोर्शन की शूटिंग बड़े ही अनुशासन और आस्था के साथ पूरी की. उन्होंने ना सिर्फ नॉनवेज छोड़ दिया बल्कि पूरे समय चप्पल भी नहीं पहनी. ऋषभ ने कहा, 'मैं ईश्वर में गहरी आस्था रखता हूं, इसलिए शूटिंग के दौरान खुद को पूरी तरह सीमित कर लिया था. मैंने चप्पल तक नहीं पहनी. ये मेरी श्रद्धा है. जैसे मैं दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करता हूं, वैसे ही उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी भावनाओं का भी सम्मान करें.' उनका ये बयान सुनकर फैंस उनके डेडिकेशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन की खूब सराहना रहे हैं.

स्टारकास्ट का जलवा

'कंतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी के साथ रुकमणि वसंत, गुलशन देवैया, जयराम और किशोर जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. खास बात ये है कि इस फिल्म का निर्देशन भी खुद ऋषभ शेट्टी ने ही किया है. फैंस को पूरी उम्मीद है कि पिछली बार कंतारा ने जो इतिहास रचा था, इस बार भी वही करिश्मा दोहराया जाएगा.

वरुण धवन से होगी सीधी टक्कर

कांतारा चैप्टर 1 का मुकाबला वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से होने वाला है. हालांकि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ऋषभ शेट्टी का क्रेज और कांतारा की ब्रैंड वैल्यू इस क्लैश को और भी रोमांचक बना देगी.अब सबकी निगाहें 2 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब ये पता चलेगा कि क्या ‘कांतारा चैप्टर1' का जादू दोबारा चल पाएगा या नहीं.