400 से ज्यादा फिल्में कर चुके लेजेंड्री एक्टर का निधन, 81 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

कल्याण चटर्जी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वे ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में नजर आए.

नहीं रहे कल्याण चटर्जी
नई दिल्ली:

वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने सोमवार (8 दिसंबर) को एक बयान में कहा कि मशहूर बंगाली एक्टर कल्याण चटर्जी का यहां एक सरकारी हॉस्पिटल में निधन हो गया. वह 81 साल के थे. चटर्जी जो टाइफाइड के साथ-साथ उम्र से जुड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे थे, उनका MR बांगुर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां रविवार (7 दिसंबर) देर रात उनका निधन हो गया. कल्याण ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वे ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में नजर आए. बात करें उनके करियर की शुरुआत की तो उन्होंने 1968 में रिलीज हुई अपोनजोन से डेब्यू किया था.

कल्याण चटर्जी की कुछ खास फिल्मों में धन्यी मेये, दुई पृथ्वीबी, सबुज द्विपर राजा और बैशे श्राबोन शामिल हैं. उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी में काम किया था. बंगाली फिल्मों के अलावा, उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया, जिसमें सुजॉय घोष की फिल्म कहानी भी शामिल है.

आर्टिस्ट्स फोरम के बयान में कहा गया, "हमारे सबसे खास सदस्यों में से एक, कल्याण चट्टोपाध्याय, हमें छोड़कर चले गए. हमें गहरा सदमा लगा है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे." चट्टोपाध्याय ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी. उनके साथ काम करने वालों में सौमित्र चटर्जी, साबित्री चट्टोपाध्याय और दीपांकर डे शामिल हैं. इनके निधन ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा झटका दिया है. वह अपने पीछे पर्दे पर एक ऐसा खालीपन छोड़ गए हैं जिसे कभी कोई नहीं भर पाएगा. उनके निधन से दुखी फैन्स सोशल मीडिया पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

