16 करोड़ का बजट और 400 करोड़ की कमाई, 2022 में आई ये फिल्म एक महीने से ज्यादा चली सिनेमाघरों में, कहलाई ब्लॉकबस्टर

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सुर्खियों में हैं. यह साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है, जिसका सिनेप्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते दिनों कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया है. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच बात की जाए पहली फिल्म कांतारा की तो यह साल 2022 की ऐसी फिल्म थी जिसने अपने सफलता से हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था. हर कोई कांतारा की सफलता की तारीफ कर रहा था.

ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म का बजट काफी कम था और इस फिल्म को बहुत ही कम दिनों में शूट कर रिलीज किया गया था. कांतारा का बजट सिर्फ 16 करोड़ रुपये था. यह फिल्म 1 महीने से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में खूब देखी गई थी. जिसने एक महीने के दौरान बॉक्स ऑफिस पर 188 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि फिल्म का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ के पार था. फिल्म कांतारा को शूट करने सिर्फ 96 दिन लगे थे.

फिल्म की शानदार सफलता की हर किसी ने तारीफ की थी. उसके कुछ दिन बाद ही ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 की घोषणा की थी. इस बार फिल्म एक साथ पांच भाषाओं, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज हो रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओपनिंग डे पर फिल्म आराम से 30-35 करोड़ रु. नेट कमा सकती है. कुछ रिपोर्ट्स तो ये कमाई 40 करोड़ रु. तक भी मान रही है. कांतारा चैप्टर 1 का निर्देशन भी ऋषभ शेट्टी ने किया और वह ही इस फिल्म के लीड हीरो हैं.