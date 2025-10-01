विज्ञापन

दुर्गा पूजा पर रानी मुखर्जी से बात करते हुए काजोल ने किया कुछ ऐसा, देख लोग बोले- ओवर एक्टिंग करती रहती है

इंस्टाग्राम पर रानी मुखर्जी और काजोल की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साथ में काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी भी दिख रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दुर्गा पूजा पर रानी मुखर्जी से बात करते हुए काजोल ने किया कुछ ऐसा, देख लोग बोले- ओवर एक्टिंग करती रहती है
दुर्गा पूजा पर काजोल की हरकत, लोगों ने कहा- ओवर एक्टिंग
नई दिल्ली:

नवरात्र के अंतिम तीन दिन दुर्गा पूजा का माहौल सजता है. बंगाली लोगों को इस समारोह में अब दूसरे दुर्गा भक्त भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. बॉलीवुड की भी दिग्गज हस्तियां इस पूजो का नियम से हिस्सा बनते रहते हैं. जिसमें काजोल और रानी मुखर्जी का नाम अहम है. इनके अलावा जया भादुड़ी और सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस भी पूजो में शामिल होने पर सुर्खियां बटोरती हैं. हालांकि काजोल और रानी मुखर्जी की मौजूदगी को कोई टक्कर नहीं दे पाता. दोनों किस तरह सज संवर कर इस उत्सव में शामिल होती हैं, उस पर उनके फैंस की नजर टिकी रहती है. लेकिन इस बार काजोल का एक एक्सप्रेशन भी उनका ध्यान खींच रहा है.  

ये भी पढ़ें: इस फिल्म को बनाने में भारत सरकार ने दिए थे पैसे, 3 लाख लोगों ने किया था काम, 94,560 लोगों ने ली थी अच्छी फीस

काजोल ने ऐसे किया रिएक्ट

इंस्टाग्राम पर रानी मुखर्जी और काजोल की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साथ में काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी भी दिख रही हैं. तीनों ही अपनी बातचीत में मशगूल हैं, ये साफ नजर आ रहा है. इस बातचीत से पहले काजोल रानी मुखर्जी का हाथ पकड़ कर सीढ़ी भी चढ़ते हुए दिख रही हैं. सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही काजोल गोल सा मुंह बना कर रानी मुखर्जी से कुछ कहती हैं. ऐसा लग रहा है कि वो उनसे नो कह रही हैं. लेकिन जिस एक्सप्रेशन के साथ काजोल ने ये कहा है वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

काजोल की ओवर एक्टिंग

इस वीडियो को देख फैन्स अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ फैन्स का लगा कि काजोल ओवर एक्टिंग करती रहती हैं. एक फैन ने लिखा कि जब दुर्गा पूजा आती है काजोल बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं. कुछ फैन्स को दोनों एक्ट्रेस का ये अंदाज बहुत पसंद भी आया. उन्होंने हार्ट के इमोजी शेयर कर अपनी फीलिंग्स जाहिर की हैं. कुछ फैन्स ने तनीषा मुखर्जी की भी तारीफ की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Durga Puja, Kajol, Rani Mukerji, Kajol And Rani Mukerji Durga Puja, Actress Kajol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com