Kantara 2 Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर कांतारा 2 की दहाड़, दो दिन में 100 करोड़ पार

2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली. इस दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, एक तरफ दक्षिण भारतीय सिनेमा की मचअवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' और दूसरी तरफ बेहतरीन कलाकारों से सजी बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'. दोनों फिल्मों का प्रचार लंबे समय से किया जा रहा था और दर्शकों के बीच इनमें खासा उत्साह भी देखा गया था. खास बात यह भी रही कि दोनों फिल्मों ने एक ही दिन सिनेमाघरों का रुख किया, जिससे इनमें बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिली. हालांकि पहले ही दिन दोनों फिल्मों के बीच कमाई में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला. लेकिन अब दूसरे दिन यह अंतर और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कांतारा 2 ने दो दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 | Kantara A Legend Chapter 1 Day 2 Collection

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपने पहले ही दिन 60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी, जो 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक है. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 43.65 करोड़ तक भारत में पहुंचा है, जिसके चलते फिल्म ने 105.5 करोड़ की कमाई इंडिया में कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 125 करोड़ पार हो गया है. जबकि पहले दिन यह आंकड़ा 84 करोड़ तक था.

गौरतलब है कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई हिट फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. इस बार भी फिल्म की कहानी लोकगाथाओं, संस्कृति और अध्यात्म से गहराई से जुड़ी हुई है. ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ इसके निर्देशक भी हैं. उनके साथ फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम और प्रमोद शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म के ट्रेलर से ही इसके प्रति दर्शकों की उत्सुकता चरम पर थी और इसका असर ओपनिंग डे पर भी साफ दिखा.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

बात करें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की तो, यह एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म है, जिसमें रोमांस, इमोशन और हल्की-फुल्की कॉमेडी का तड़का लगाया गया है. फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का जबरदस्त प्रचार और स्टारकास्ट मजबूत होने के बावजूद फिल्म को 'कांतारा चैप्टर 1' जैसी ओपनिंग नहीं मिल सकी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने अपने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा 5.25 करोड़ पहुंच गया. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 14.5 करोड़ ही हो पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 20 करोड़ तक ही पहुंचा है.