इस एक्टर ने की थी 500 फिल्में, बेटे की पहली ही फिल्म हुई महाफ्लॉप, 4 फिल्मों के बाद छोड़ा बॉलीवुड

बॉलीवुड में विलेन का रोल कर चुक कई एक्टर्स ऐसे हैं, जिनके बच्चे फिल्म जगत में आए ही नहीं और जिन्होंने अभिनय में किस्मत आजमाई वो फ्लॉप हो गए. इसमें एक नाम शामिल है उस विलेन का जो पुरानी फिल्मों में अपनी आंखों से ही हीरो के अंदर खौफ पैदा कर देता था. बात कर रहे हैं कपूर खानदान से जुड़े एक्टर कमल कपूर की, जो हमारे बीच नहीं है. कमल कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी खलनायकी से जादू चला रखा था. आज भी उनके विलेन के किरदारों को याद किया जाता है. वह हिंदी सिनेमा के सफल एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन जो शोहरत कमल कपूर को मिली वो उनके बेटे को नसीब नहीं हुई. कमल के बेटे ने चार फिल्मों के बाद ही सिनेमा की दुनिया से खुद को दूर कर लिया था.



कौन हैं कमल कपूर के बेटे?

कमल कपूर के बेटे का नाम कपिल कपूर है. कपिल ने अपने पिता की तरह बॉलीवुड में अपना करियर तलाशा और निराशा हाथ लगी. कपिल ने बतौर एक्टर नहीं बल्कि बतौर डायरेक्टर सिनेमा जगत में कदम रख और कुछ फिल्मों में काम भी किया था. कपिल ने कुल चार फिल्मों में काम किया, जिनमें से दो फिल्मों में उन्होंने खुद भी अभिनय किया था. उनकी इन चार फिल्मों में खेल-खेल में (1977), ये वादा रहा (1982), पुकार (1983) और चोर पे मोर (1992) शामिल हैं. बतौर डायरेक्टर कपिल का करियर फ्लॉप साबित हुआ और उन्होंने इन चार फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद फिल्मों से किनारा कर लिया था, लेकिन बाद में टीवी पर कुछ शो बनाने का काम किया था.



500 फिल्मों मे किया था काम

वहीं, दूसरी तरफ कपिल के पिता कमल कपूर तकरीबन 500 फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब रहे थे. उन्होंने कभी विलेन तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर के रोल निभाए. उनके निभाए गये सभी रोल को पुरानी फिल्मों को सिनेप्रेमी को आज भी याद हैं. साल 2010 में कमल कपूर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया था. कमल कपूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल के नाना हैं. वह राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई थे और रणबीर कपूर के चचेरे परदादा थे.