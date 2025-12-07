विज्ञापन

कपिल शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में जब सरप्राइज देने पहुंचा था ये एक्टर, पजामे में बैठे थे कॉमेडियन, हो गए हैरान

कॉमेडियन कपिल शर्मा के रिसेप्शन में अनिल कपूर ने उस समय सरप्राइज दिया, जब वह पजामे में थे और तैयार नहीं हुए थे. आइए जानते हैं, इस बारे में.

शादी के रिसेप्शन में जब अनिल कपूर ने दिया था सरप्राइज

कॉमेडियन कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की शादी काफी धूमधाम से हुई थी और शादी के बाद रिसेप्शन भी दिया गया था, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे. कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की शादी बॉलीवुड के बड़े सितारों से चमक उठी थी. लेकिन सबसे मजेदार मोमेंट तब हुआ जब अनिल कपूर टाइम पर रिसेप्शन में पहुंच गए और सीधे कपिल के कमरे में जा धमे. सोनम कपूर के मुताबिक, अनिल कपूर ने अंदर जाकर देखा कि कपिल अभी भी पजामे में थे और गिन्नी भी तैयार नहीं हुई थीं. ये देखकर अनिल खुद भी हंस पड़े और कपिल तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए.

सोनम कपूर ने खोला शादी का ये मजेदार राज

सोनम ने 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के सेट पर बताया कि रिसेप्शन का टाइम रात 8 बजे का था और उनके पिता एक डिसिप्लिन्ड लड़के की तरह बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए थे. कपिल ने भी हंसते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी जल्दी भी आ सकता है. लेकिन वह खुश थे कि अनिल कपूर खासतौर पर उन्हें बधाई देने आए.

कपिल-गिन्नी की शादी में सितारों का लगा था जमावड़ा

कपिल शर्मा के रिसेप्शन में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करण जौहर, रेखा, धर्मेंद्र, जीतेंद्र जैसी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. ये शादी साल 2018 में हुई थी और आज कपिल-गिन्नी दो प्यारे बच्चों अनायरा और त्रिशान के माता-पिता हैं. उनके शादी के इन मजेदार किस्सों को आज भी फैंस याद करके मुस्कुराते हैं.

