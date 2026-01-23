जूही चावला की इस हमशक्ल को देख चकरा जाएगा दिमाग, समझ नहीं पाएंगे कौन असली और कौन नकली

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो जूही चावला जैसी लग रही है. हालांकि इन्फ्लूएंजर ने इस बात का सच बता दिया है.

कहते हैं इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, अब जमाने से चली आ रही इस बात में कितनी सच्चाई ये तो कहना मुश्किल है. लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है जब आपको किसी के चेहरे को देखकर ये महसूस होता है कि यार ‘इसे कहीं देखा है...' या ‘इस शख्स का चेहरा किसी से मिलता है…'. खासतौर पर स्टार्स के साथ तो ये बहुत होता है जब उनके हमशक्ल या मिलते जुलते चेहरे वाले लोगों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है. 

जैसे हाल ही में जूही चावला की लुक-अ-लाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि ‘क्या आप जूही चावला की बेटी हो?'. इन्फ्लूएंजर न अब खुद इस सवाल का जवाब दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर ट्विंटरनेट के नाम से वायरल ये लड़की सऊदी अरब के रियाद में रहती है. ट्विंटरनेट के अकाउंट पर ऐसी तमाम वीडियो हैं जिनमें उनका चेहरा काफी हद तक जूही चावला से मेल खा रहा है. यही वजह है कि लोग उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो एक्ट्रेस की बेटी है. अब एक वीडियो में इन्फ्लूएंजर ने खुद सच बताया है.

ट्विंटरनेट पर वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा ‘नहीं मैं जूही चावला की बेटी नहीं हूं, लेकिन मेरी मां अपने जमाने में बहुत खूबसूरत थीं, एक फैशन आइकॉन थीं.' इन्फ्लूएंजर ने अपने वीडियो में उनके मम्मी-पापा की शादी की भी फोटो भी दिखाई है. मजे की बात ये कि ट्विंटरनेट की इस वीडियो को खुद जूही चावला ने लाइक किया है.

आपको बता दें कि जूही 90s की सबसे काबिल और क्यूट एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. जूही अब फिल्मों में उतनी एक्टिव नहीं हैं, बल्कि वो एक बिजनेसवुमन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस आईपीएल की टीम केकेआर की ओनरशिप में शाहरुख खान की पार्टनर हैं. 

