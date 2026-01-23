Exclusive: धुरंधर के ब्लॉकबस्टर के बाद अक्षय कुमार की बेबी 2 की बढ़ गई थी डिमांड, जानें डायरेक्टर ने बताया क्या है प्लान

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. धुरंधर नए साल में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. धुरंधर की बात करें तो ये एक स्पाई फिल्म है. धुरंधर के बाद से स्पाई फिल्मों को लेकर क्रेज लोगों में बढ़ गया है. इसी बीच अक्षय कुमार की बेबी के सीक्वल की डिमांड बढ़ गई है. अक्षय कुमार की बेबी स्पाई फिल्म थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था. अब धुरंधर के बाद बेबी 2 की डिमांड बढ़ गई है. पर क्या बेबी के डायरेक्टर नीरज पांडे इसके सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं? उन्होंने इसे लेकर खुलासा कर दिया है.

क्या बनेगा बेबी का सीक्वल

नीरज पांडे की हाल ही में वेब सीरीज तस्करी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस सीरीज में इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए. तस्करी को बहुत पसंद किया गया है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड भी कर रही है. इस सीरीज को भी नीरज पांडे ने बनाया है. नीरज ने हाल ही में एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत की. जहां पर उनसे बेबी 2 के बारे में पूछा. नीरज पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा- बेबी 2 को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है.

अक्षय कुमार ने की थी धुरंधर की तारीफ

रणवीर सिंह की धुरंधर को अक्षय कुमार ने बहुत पसंद किया था. उन्होंने धुरंधर की तारीफ में पोस्ट भी शेयर किया था. अक्षय ने लिखा था- धुरंधर देखी और मैं हैरान रह गया. क्या ज़बरदस्त कहानी है और आपने इसे बहुत अच्छे से बनाया है आदित्य धर. हमें अपनी कहानियों को दमदार तरीके से बताने की जरूरत है और मुझे बहुत खुशी है कि ऑडियंस फिल्म को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं जिसकी वह हकदार है. अक्षय कुमार का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.