सऊदी अरब में जूही चावला की हमशक्ल वायरल, हुबहु वही चेहरा, वही स्माइल, लोगों ने पूछा- आप उनकी बेटी हैं? एक्ट्रेस का आया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल का मेला लगा हुआ है. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और सनी देओल समेत तकरीबन सभी बॉलीवुड स्टार के डुप्लीकेट सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करें तो इसमें ऐश्वर्या राय, काजोल, कैटरीना और करीना-करिश्मा से लेकर कई एक्ट्रेस की हमशक्ल देखने को मिल जाती हैं. अब इस कड़ी में जूही चावला की हमशक्ल का भी वीडियो सामने आ गया है. जूही चावला की यह विदेशी हमशक्ल सोशल मीडिया पर एक दुविधा दूर करने आई है, जो उसके लिए शॉकिंग भी. खुद जूही ने इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है. जूही चावला की इस विदेशी डुप्लीकेट पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, आइए जानते हैं.



सऊदी अरब से जूही चावला की हमशक्ल वायरल (Juhi Chawla doppelganger viral video)



जूही चावला की यह हमशक्ल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहती हैं. इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वह जूही चावला जैसी दिख रही हैं. इस वायरल वीडियो को शेयर कर बताया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह जूही चावला की बेटी हैं? इस वीडियो में वह अपनी मां की तस्वीरें दिखा रही हैं, और बता रही हैं कि उनकी मां बहुत खूबसूरत थी. यहां तक कि इस वीडियो में उन्होंने अपने पेरेंट्स की शादी की एक तस्वीर शेयर कर इस बात का पक्का सबूत दिया है कि वह जूही चावला की बेटी नहीं हैं. जूही चावला की इस हमशक्ल ने यह भी बताया कि उनकी मां एक फैशन आइकन थीं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन्होंने जूही चावला को भी हैशटैग किया है. अब लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है चलिए पढ़ते हैं.



जूही चावला का आया रिएक्शन (Juhi Chawla reacts to her doppelganger)

जूही चावला की इस हमशक्ल के इस क्लियरीफिकेशन वीडियो पर खुद बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस जूही चावला ने भी रिएक्ट किया है. जूही ने इस वीडियो को लाइक किया है. वहीं, इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'आपकी फैमिली बहुत सुंदर है और आप बिल्कुल जूही चावला की तरह दिखती हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, 'आपकी इस रील को जूही चावला ने भी लाइक किया है'. तीसरे ने लिखा है, 'आपके पेरेंट्स की तस्वीर बहुत प्यारी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जूही चावला की तरह दिखती हैं'. एक और लिखता है, 'क्या आपने जूही चावला फिल्टर का इस्तेमाल किया है, प्लीज अपनी हकीकत बताइए'. इस पोस्ट को जूही चावला समेत हजारों यूजर्स ने लाइक किया है और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर गया है. बता दें, वीडियो के बाद जूही की हमशक्ल ने एक और वीडियो शेयर कर बताया है कि जूही चावला उनकी मां नहीं हैं.