जिसे माधुरी, रेखा, मीनाक्षी ने किया था रिजेक्ट, उसमें काम कर खूब पछताईं जूही चावला, बनी 90s की ब्लॉकबस्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अपनी मासूम मुस्कान और शानदार अभिनय से लाखों दिल जीते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी, जिसे लेकर उन्हें आज भी अफसोस है. हैरानी की बात यह है कि यह वही फिल्म थी, जिसे माधुरी दीक्षित और रेखा जैसी दिग्गज एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, और जब फिल्म रिलीज हुई, तो यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.

यह फिल्म थी ‘चांदनी', जो साल 1989 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने बनाया था और इसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारे नजर आए थे. फिल्म का संगीत, कहानी और रोमांस- सबने दर्शकों का दिल जीत लिया. ‘चांदनी' के बाद श्रीदेवी को दर्शकों ने हमेशा के लिए 'चांदनी' नाम से याद करना शुरू कर दिया. वहीं, फिल्म में देविका का रोल पहले माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्रि और रेखा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि यह एक छोटा रोल था.

इसके बाद यह रोल जूही चावला को दिया गया, जो उस वक्त नई थीं और इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रही थीं. श्रीदेवी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलने से वे बेहद खुश थीं. लेकिन फिल्म रिलीज के बाद जूही को निराशा हुई. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक, जूही को लगा कि उनके कई सीन एडिट में काट दिए गए थे और फिल्म में सिर्फ उनके बेडरूम सीन ही बचे थे. यही वजह थी कि उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें यह फिल्म करने का पछतावा है.

हालांकि ‘चांदनी' में उनका एक खूबसूरत गाना भी था- 'लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है', जिसमें वे सफेद ड्रेस पहनकर बारिश में डांस करती दिखीं. उस समय दर्शकों ने उनके इस छोटे से रोल को भी पसंद किया था. दिलचस्प बात यह है कि जूही चावला के काम से प्रभावित होकर यश चोपड़ा ने बाद में उन्हें ‘डर' फिल्म में कास्ट किया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी. हालांकि जूही आज भी ‘चांदनी' को अपनी एक 'सीखी हुई गलती' मानती हैं, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाया.