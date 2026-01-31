'ये किस एंगल से हीरो है', जब शाहरुख खान को पहली बाद देख कर जूही चावला ने दिया था रिएक्शन, देखते रह गए थे किंग खान

90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जूही चावला ने अपने फिल्म करियर एक से एक हिट फिल्में दी हैं. जूही उन एक्ट्रेस में से एक नहीं हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खान संग हिट फिल्म दी है. जूही ने आमिर खान और शाहरुख खान के साथ कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन सलमान खान के साथ उन्होंने कभी फिल्म नहीं की. हां, फिल्म दिवाना मस्ताना में सलमान खान ने कैमियो किया था. खैर, बात करेंगे जूही चावला की उस पहली फिल्म की, जिसमें उनके हीरो शाहरुख खान थे. यह पहली बार था जब दो तीन हिट फिल्में देने के बाद जूही उस वक्त न्यूकमर शाहरुख के साथ काम करने जा रही थीं. जूही और शाहरुख की साथ में पहली फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन थी. जब जूही ने सेट पर पहली बार शाहरुख को देखा तो बहुत हंसी थीं और एक तरह शाहरुख खान का 'मजाक' बनाया था.

जब जूही ने बनाया था शाहरुख खान का मजाक

राजू बन गया जेंटलमैन साल 1992 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में पहले जूही चावला को साइन किया गया था और हीरो की तलाश हो रही थी. फिल्म के लीड हीरो शाहरुख खान को लेकर जूही कई इंटरव्यू में बोल चुकी हैं. जूही ने कहा था, 'मुझे फिल्म के बारे में खूब बढ़ाकर चढ़ाकर बताया गया था. अजीज मिर्जा जी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. जब मैंने पूछा फिल्म का हीरो कौन है? तो मुझे बताया गया कि एक टीवी एक्टर है और फौजी में काम कर चुका है. मुझे बताया गया कि वह आमिर खान की तरह दिखता है. जब शाहरुख सेट पर आए तो मैंने उन्हें देखते ही कहा यह किस एंगल से आमिर खान लगते हैं'. जूही उस वक्त शाहरुख को देखकर बहुत ज्यादा हंसी भी थी. मगर मेकर्स ने जैसे-तैसे जूही को मनाया और फिल्म पूरी की. फिल्म खास तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के बाद से शाहरुख और जूही की दोस्ती जरूर हो गई.

शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्में

अगले ही साल इस जोड़ी को फिल्म डर में देखा गया, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इसके बाद शाहरुख और जूही की जोड़ी रामजाने, येस बॉस, डुप्लीकेट, वन टू का फोर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और भूतनाथ में देखने को मिली. आज जूही चावला और शाहरुख खान बिजनेस पार्टनर हैं. दोनों की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर है. जूही अब फिल्मों में कम दिखती हैं और अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देती हैं. वहीं, शाहरुख बिजनेस के साथ-साथ फिल्मों पर बराबर ध्यान देते हैं. शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग हैं, जो 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है.







