13 साल से इस एक्ट्रेस ने नहीं दी एक भी हिट फिल्म,फिर भी नेटवर्थ 7790 करोड़, संपत्ति में दीपिका और प्रियंका भी नहीं टक्कर में

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने सबको चौंका दिया है. इस लिस्ट जिस अमीर एक्ट्रेस का नाम आया है वह करीब 13 सालों से फिल्मों से दूर हैं.

नेटवर्थ में इस एक्ट्रेस ने छोड़ा सभी हीरोइनों को पीछे
नई दिल्ली:

जब बात भारत की सबसे सफल अभिनेत्रियों की होती है, तो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और करीना कपूर जैसे नाम सामने आते हैं. कुछ लोग ऐश्वर्या राय का नाम उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और प्रियंका चोपड़ा का नाम उनकी अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए लेते हैं. लेकिन हर कोई यह मानता है कि भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री इनमें से कोई होगी. लेकिन हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने सबको चौंका दिया है. इस लिस्ट जिस अमीर एक्ट्रेस का नाम आया है वह करीब 13 सालों से फिल्मों से दूर हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये (लगभग 880 मिलियन डॉलर) है. यह उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक बनाता है.

जूही चावला की यह संपत्ति ज्यादातर उनकी फिल्मों से नहीं, बल्कि उनके और उनके पति जय मेहता के बिजनेस से आई है. इनमें रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस और दुनिया भर में नाइट राइडर्स क्रिकेट टीमें शामिल हैं. लिस्ट में अन्य अभिनेत्रियों की संपत्ति का जिक्र नहीं है. जूही चावला 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री थीं, जिन्होंने पर्दे पर कई हिट फिल्में दी हैं. 

हालांकि 2000 के दशक में उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कीं. 2010 के बाद से जूही चावला बहुत कम और चुनिंदा फिल्मों में नजर आईं, जैसे गुलाब गैंग, चॉक एन डस्टर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, शर्माजी नमकीन और फ्राइडे नाइट प्लान. पिछले एक दशक में उनकी ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुईं या छोटी स्वतंत्र फिल्में थीं. उनकी आखिरी बॉक्स ऑफिस सफलता 2012 में अजय देवगन की सन ऑफ सरदार थी. जूही चावला की यह आखिरी हिट फिल्म थी. 
 

