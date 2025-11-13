विज्ञापन

जय मेहता की दूसरी पत्नी हैं जूही चावला, इस फिल्म के सेट पर हुई पहली मुलाकात, जानें लव स्टोरी

चुलबुली एक्ट्रेस जूही चावला की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है क्योंकि बिजनेसमैन पति से फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात हुई थी.

जूही चावला और उनके पति जय मेहता की लव स्टोरी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला की मुस्कान आज भी फैंस का दिल चुरा लेती है. उनकी अदाकारी के लोग हमेशा से दीवाने रहे हैं. जूही की जिंदगी और करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ किया. उनकी फिल्मी दुनिया में सफलता की कहानी तो है ही, साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी कम फिल्मी नहीं है. जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था. मॉडलिंग और एक्टिंग में जूही की दिलचस्पी बचपन से ही थी. 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीतकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. मिस इंडिया बनने के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे.

जूही ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म 'सल्तनत' से की. हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन जूही ने हार नहीं मानी और फिल्मों में मेहनत करती रहीं. इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया. वहां से अनुभव लेने के बाद उन्होंने फिर बॉलीवुड की ओर रुख किया. उनका असली ब्रेक फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में आया. इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान थे. इस फिल्म ने जूही को रातों-रात स्टार बना दिया.

इसके बाद जूही ने कई हिट फिल्में दीं, जिनमें 'प्रतिबंध', 'बोल राधा बोल', 'आईना', 'इश्क', 'हम हैं राही प्यार के' और 'डर' जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्मों में अक्सर उनकी मुस्कान और चुलबुली अदाओं ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया. जूही ने कॉमिक रोल्स में भी अपनी प्रतिभा दिखाई. 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी', 'दीवाना मस्ताना' और 'यस बॉस' जैसी फिल्मों में उनके कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई.

जूही (57 वर्ष) की निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प है. उनकी मुलाकात अपने पति जय मेहता (64 वर्ष) से 1992 में फिल्म 'कारोबार' की शूटिंग के दौरान हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर थे. उस समय जय मेहता की पत्नी का एक प्लेन हादसे में निधन हो चुका था. शुरुआत में जूही और जय सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई. जूही ने जय को पहली पत्नी के निधन के सदमे से उबरने में भी साथ दिया. बाद में दोनों ने 1995 में शादी कर ली. उनके दो बच्चे हैं, बेटी जान्हवी और बेटा अर्जुन.

जूही चावला ने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते. उन्हें दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुका है और कई बार बड़े अवॉर्ड्स के लिए नामांकन भी मिला. 'कयामत से कयामत तक' और 'हम हैं राही प्यार के' जैसी फिल्मों के लिए उनकी काफी सराहना हुई. इसके अलावा जूही को उनकी कॉमिक टाइमिंग और परफॉर्मेंस के लिए अलग-अलग अवॉर्ड्स भी मिले. जैसे-जैसे समय बीता, जूही ने फिल्मों से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन वह हमेशा समाज सेवा में सक्रिय रहीं.

