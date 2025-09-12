विज्ञापन

दिन में दो बार चिकन और ब्राउन राइस खाते हैं जॉन सीना, पांच दिन करते हैं एक्सरसाइज, जानें उनका पूरा डाइट प्लान

जॉन सीना आज भी हॉलीवुड और WWE के सबसे फिट और स्ट्रॉन्ग स्टार्स में से एक हैं. 2024 ऑस्कर्स में उनकी फिट बॉडी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है

नई दिल्ली:

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जॉन सीना आज भी हॉलीवुड और WWE के सबसे फिट और स्ट्रॉन्ग स्टार्स में से एक हैं. 2024 ऑस्कर्स में उनकी फिट बॉडी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. 46 की उम्र में भी उनका दमखम और शेप देखकर कोई भी हैरान रह जाए. असल में, उनकी फिटनेस के पीछे सालों की मेहनत, डाइट कंट्रोल और जबरदस्त ट्रेनिंग छुपी है. आइए जानते हैं जॉन सीना की लाइफस्टाइल, डाइट और वर्कआउट के बारे में.

जॉन सीना कौन हैं?

जॉन सीना का जन्म मैसाचुसेट्स (अमेरिका) में हुआ. वो चार भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं. बचपन से ही उन्हें बॉडीबिल्डिंग का शौक था और स्कूल टाइम में ही उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था. कॉलेज में उन्होंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की पढ़ाई की और फिर लॉस एंजेलिस शिफ्ट होकर बॉडी बिल्डिंग को करियर बनाने का फैसला किया.

शुरुआत में गुजारे के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की नौकरी की. साल 2000 में उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और "द प्रोटोटाइप" नाम से फाइट्स कीं. 2005 में करियर का बड़ा ब्रेक मिला और वहीं से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई. आज वो 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन और 13 बार के WWE चैंपियन रह चुके हैं.

रेसलिंग के अलावा जॉन सीना ने फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई. द मराइन, फास्ट एंड फ्यूरियस और पीसमेकर जैसी फिल्मों और सीरीज में उनका दमदार रोल देखने को मिला. फैंस उन्हें सिर्फ उनकी मसल्स और पावर के लिए नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी और ह्यूमैनिटी के लिए भी पसंद करते हैं.

जॉन सीना की डाइट

सीना का मानना है कि अच्छी बॉडी सिर्फ जिम से नहीं, बल्कि सही खानपान से भी बनती है. उनकी डाइट हाई प्रोटीन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वाली होती है. वो दिन में सात बार छोटे-छोटे मील्स लेते हैं ताकि बॉडी को लगातार एनर्जी मिलती रहे.

• ब्रेकफास्ट – अंडे, ओट्स, बेकन, सब्जियां

• स्नैक – प्रोटीन बार या व्हे प्रोटीन शेक

• लंच – चिकन ब्रेस्ट, ब्राउन राइस और सलाद

• शाम का स्नैक – टूना और होल-व्हीट ब्रेड

• वर्कआउट के बाद – फिर से प्रोटीन शेक

• डिनर – चिकन/फिश, पास्ता या ब्राउन राइस और सब्ज़ियां

• लेट नाइट मील – हल्का स्नैक या प्रोटीन

उनकी डाइट में करीब 3,600 कैलोरी होती है जिसमें 290 ग्राम प्रोटीन, 450 ग्राम कार्ब्स और 65 ग्राम फैट शामिल होते हैं.

जॉन सीना का वर्कआउट

जॉन सीना हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं. उनका फोकस मसल्स को शेप देने और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने पर रहता है. वो हाई रेप्स (15-20) और 3-4 सेट्स करते हैं.

• सोमवार – पैरों और कैल्वेस की ट्रेनिंग

• मंगलवार – चेस्ट (छाती)

• बुधवार – आर्म्स (बाइसेप्स-ट्राइसेप्स)

• गुरुवार – शोल्डर (कंधे)

• शुक्रवार – बैक (पीठ)

• शनिवार-रविवार – रेस्ट

उन्होंने पावरलिफ्टिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया है. एक बार उन्होंने 277 किलो स्क्वाट, 210 किलो बेंच प्रेस और 295 किलो डेडलिफ्ट किया था.

