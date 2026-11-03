Jio Hotstar पर लगी एंटरटेनमेंट की झड़ी, दिवाली वीकएंड पर मुफ्त में देख डालिए ये फिल्में और सीरीज

न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी की शानदार दुनिया और जुए से जुड़ी एक रोमांचक कहानी से लेकर, टाइम ट्रैवल वाले एक एनिमेटेड एडवेंचर तक, इस हफ्ते जियोहॉटस्टार पर कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी. इन सबके अलावा, दर्शक एक बेहद लोकप्रिय सेलिब्रिटी चैट शो का नया एपिसोड भी देख सकते हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे एक साथ नजर आएंगे. यहां पांच ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप इस हफ्ते अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

द गिल्डेड एज – सीजन 4 | 2 नवंबर

जूलियन फेलोव्स का 'द गिल्डेड एज' अपने चौथे सीजन के साथ वापस आ रहा है. यह 19वीं सदी के आखिर में न्यूयॉर्क के अमीर और रईस लोगों की कहानी को आगे बढ़ाता है. बर्था रसेल की महत्वाकांक्षाओं के नतीजों के कारण, उनके परिवार को उन बदलावों का सामना करना पड़ता है जो उनके फैसलों की वजह से आए हैं. वहीं, एग्नेस वैन राइन अपनी खोई हुई जगह वापस पाने का मौका तलाश रही हैं, मैरियन अपने लिए एक नया रास्ता चुन रही हैं, और पैगी अपने होने वाले ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं.

कॉफी विद करण – सीजन 9 | 4 नवंबर

करण जौहर का शो 'कॉफी विद करण' अपने नौवें और आखिरी सीजन के साथ आगे बढ़ रहा है. अपने बेबाक बातचीत, खुलासों और मशहूर 'रैपिड-फायर' राउंड के लिए जाना जाने वाला यह शो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों को अपने खास 'कॉफी काउच' पर लाता है. अगला एपिसोड बुधवार, 4 नवंबर को आएगा, जिसमें इस सीजन के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर खान एक साथ नजर आ सकते हैं.

आई एम गेम | 6 नवंबर

दुलकर सलमान अभिनीत 'आई एम गेम' एक मलयालम रिवेंज थ्रिलर (बदले की कहानी) है, जिसे नहास हिदायत ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म एक निडर जुआरी की कहानी है, जिसकी जिंदगी एक कार एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह बदल जाती है. जुए और क्रिकेट सट्टेबाजी की पृष्ठभूमि पर बनी इस कहानी में एंथनी वर्गीस एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रोल में हैं. उनके साथ कायादु लोहार, कथिर, मिस्स्किन, संयुक्ता विश्वनाथन और विनय फोर्ट भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

मोटू पतलू एंड द मिस्ट्री ऑफ नागमणि | 8 नवंबर

एनिमेटेड जोड़ी मोटू और पतलू एक नए एडवेंचर के साथ वापस आ गए हैं, जिसका नाम है 'मोटू पतलू एंड द मिस्ट्री ऑफ नागमणि'. एक कीमती हीरे का लॉकेट चुराने वाले जॉन का पीछा करते हुए, वे दोनों गलती से एक टाइम पोर्टल में गिर जाते हैं और 900 साल पीछे अतीत में पहुंच जाते हैं. वे 'अंधेरियस सिटी' में पहुंचते हैं, जहां राजा जोनाथनियस का राज है. वहां से वापस अपने घर लौटने का रास्ता खोजने के लिए, वे 'चलाकियस' नाम के एक चतुर बौने की मदद लेते हैं.

इस हफ्ते जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर पीरियड ड्रामा, सेलिब्रिटी बातचीत, एक्शन और एनिमेटेड मनोरंजन का मजा लें. यहां कई नई रिलीज और नए एपिसोड मौजूद हैं, जो हर तरह के दर्शकों की पसंद के हिसाब से कुछ न कुछ पेश करते हैं.