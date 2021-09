जाह्नवी कपूर ने शेयर किया BTS फोटोशूट Video, कातिलाना एक्सप्रेशंस से जीता फैन्स का दिल

ब्लैक ड्रेस में शानदार पोज देती नजर आईं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपने 3 वीडियो और एक फोटो शेयर किया है. इस वीडियो और फोटो में जाह्नवी ने ब्लैक कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई है. वहीं वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस और पोज कमाल के लग रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'If only I was this confident when there isn't a camera on me'. इसी के साथ उनके इस पोस्ट पर अब तक 470 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. फैन्स को भी उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

इस फिल्म में नजर आएंगी जाह्नवी

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Films) के काम की बात करें तो, जाह्नवी ने ईशान खट्टर के साथ फिल्म 'धड़क' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसी के साथ हालही में उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'रूही' रिलीज हुई थी. अब जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) जल्द ही 'दोस्ताना 2' और 'गुड लक जेरी' में नजर आने वाली हैं.