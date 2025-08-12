जाह्नवी कपूर की धड़क ने 35 करोड़ के बजट में कमाए थे 112 करोड़, जानें तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2' हिट हुई या फ्लॉप

साल 2018 में रिलीज हुई जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म ‘धड़क' रिलीज हुई थी. ये मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट का रीमेक थी. इसमें ना सिर्फ फिल्म की कहानी को जस का तस उतारा गया बल्कि फिल्म के गाने तक हिंदी में कुछ उसी तर्ज पर गढ़ दिए गए. इस तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 112 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन इसका सीक्वल ‘धड़क 2', जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. फिल्म पहली अगस्त को रिलीज हुई.

'धड़क 2' 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है. यह फिल्म 2018 की तमिल फिल्म ‘परियेरुम पेरुमल' का रीमेक है, जो जातिगत भेदभाव और प्रेम जैसे गंभीर विषयों पर आधारित थी. ट्रेलर रिलीज होने पर फैंस में काफी उत्साह था, लेकिन फिल्म दर्शकों का ध्यान खींचने में नाकाम रही.

'धड़क 2' को 'सन ऑफ सरदार 2', 'सैयारा' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा. 'सन ऑफ सरदार 2' भी पहले ही हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक बैठी और ऐसा ही कुछ हश्र धड़क 2 का भी हुआ. आईएमडीबी के मुताबिक, 45 करोड़ के बजट में बनी धड़क 2 अब तक सिर्फ 16.1 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस और 11.5 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन कर पाई है. इस हफ्ते किसी दूसरी फिल्म के लिए गुंजाइश नहीं बचती है क्योंकि 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर कूली और वॉर 2 में टक्कर होने जा रही है.