मां के जन्मदिन पर जाह्नवी कपूर हुई भावुक, Photo शेयर कर कही ये बात...

जाह्नवी अपनी मां के बेहद करीब थीं. जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटो के कैप्शन में लिखा है- Happy birthday Mumma. I miss you. Everything is for you, always, every day. I love you. जाह्नवी की इस पोस्ट उनके फैन्स भी श्रीदेवी को याद कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे है. जब श्रीदेवी जिंदा थी तब जाह्नवी अपनी मां के साथ बॉलीवुड की पार्टियों में नजर आती थीं. उस समय की तस्वीरों को देखकर समझ आता है कि श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों को बॉलीवुड में लाना चाहती थीं. बॉलीवुड में जाह्नवी के लुक की तुलना श्रीदेवी से की जाती है, जाह्नवी की आवाज, एक्टिंग और डांस में श्रीदेवी की झलक देखने को मिलती है.

बता दें कि, मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था वहीं 24 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी की मौत हो गई थी. जांच में पता चला था कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी. श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ दुबई में एक शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए गई थी, हालांकि शादी 20 फरवरी को हो चुकी थी. जिसके बाद बोनी भारत लौट आए थे. लेकिन जाह्नवी के लिए शॉपिंग करने की वजह से श्रीदेवी दुबई में ही रूक गई थी. श्रीदेवी के मोबाइल में जाह्नवी के लिए जो सामान लेना था उसकी लिस्ट भी थी. लेकिन किन्हीं कारणों से उनका मोबाइल छूट गया था.