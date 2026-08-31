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जब जया बच्चन ने अरशद वारसी की पत्नी को दी थी चेतावनी, बताया था एक्टर से शादी करने के नुकसान

अरशद वारसी ने हाल ही में अपनी पत्नी मारिया गोरेट्टी को जया बच्चन से मिली एक सलाह याद किया, जो उन्होंने उनसे शादी करने से पहले ली थी.

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जब जया बच्चन ने अरशद वारसी की पत्नी को दी थी चेतावनी, बताया था एक्टर से शादी करने के नुकसान
जया बच्चन ने अरशद वारसी की पत्नी को दी थी चेतावनी
नई दिल्ली:

अरशद वारसी ने हाल ही में अपनी पत्नी मारिया गोरेट्टी को जया बच्चन से मिली एक सलाह याद किया, जो उन्होंने उनसे शादी करने से पहले ली थी. मुन्ना भाई MBBS एक्टर ने याद किया कि कैसे जया ने मारिया को एक एक्टर से शादी करने की चुनौतियों के बारे में चेतावनी दी थी. जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से शादी की है.  यही वजह है कि वह एक एक्टर के साथ जिंदगी बिताने में आने वाले त्याग और चुनौतियों को समझती हैं. फिल्मज्ञान से बात करते हुए, अरशद ने बताया कि जया ने मारिया से अपने अनुभव के बारे में बात की थी.

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उन्होंने कहा, “जया बहुत इंटेलिजेंट महिला हैं. उन्होंने मुझे बताया, ‘एक एक्टर से शादी करना जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है.' मैं यह नहीं कहूंगा कि एक्टर की फितरत है. लेकिन बदकिस्मती से आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है, जहां आप बहुत दिलचस्प लोगों, बहुत अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ होते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, "जब मारिया और मैं शादी कर रहे थे तो जया जी ने कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है एक एक्टर से शादी करना. उन्होंने हमसे कहा, ‘क्या तुम इसके लिए तैयार हो?' यह प्रोफेशन तुमसे ऐसे काम करवाती है जो एक नॉर्मल कपल के लिए नॉर्मल नहीं होते. तुम्हें उस रुकावट को पार करना होता है और फिर भी उसके साथ रहना होता है. इसलिए आपका प्यार आम लोगों के प्यार और अटेंशन से कहीं ज्यादा होना चाहिए.

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जया की अमिताभ से शादी
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन 1971 में फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले थे. हालांकि, 1972 में फिल्म एक नजर की शूटिंग के दौरान वे और करीब आ गए. 1973 में जजीर की सफलता के बाद, उन्होंने उसी साल शादी कर ली. इस कपल के दो बच्चे हुए, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन. उनकी तीन पोते-पोतियां हैं — नव्या नवेली नंदा, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन.

मोजो स्टोरी के साथ 2025 के एक इंटरव्यू में जया ने शादी पर अपने विचार शेयर किए. उन्होंने कहा, “मैंने उनसे नहीं पूछा.  क्या आपको पुराने ज़ख्मों को कुरेदना है? मैं पिछले 52 सालों से एक ही आदमी से शादीशुदा हूं. इससे ज्यादा प्यार मैं नहीं कर सकती.  यह पहली नजर का प्यार था.”
 

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