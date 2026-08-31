फैन ने लिखा इमरान हाशमी का यह हिट गाना, 15 साल पीछे जाकर कही दिल की बात, YouTube पर करोड़ों में व्यूज  

इमरान हाशमी की फिल्मों और उनके किरदारों का एक अलग फैन बेस रहा है. जब उनकी फिल्म के लिए कोई गाना तैयार किया जाता है तो उसमें सिर्फ संगीत और शब्द ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी पुरानी यादों और फैंस की भावनाओं की झलक भी नजर आती है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'पिया घर आया - होमकमिंग' में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. इस गाने को संगीतकार अखिल सचदेवा ने तैयार किया है. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि इस गाने को बनाते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था और क्यों उन्होंने अपनी आवाज के लो नोट्स का इस्तेमाल किया.

अखिल सचदेवा ने कहा, ''मैं गाना बनाते समय सबसे पहले भावनाओं का खास ख्याल रखता हूं. मेरे लिए संगीत का मतलब किसी दूसरे की राय को कॉपी करना नहीं, बल्कि अपने दिल से निकली बात को सुर देना है. हालांकि, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते रहते हैं. मुझे खुशी है कि 'पिया घर आया' लोगों के दिलों तक पहुंच सका.'' अखिल ने कहा, ''यह गाना हिंदी और पंजाबी का मिश्रण है और इसमें पंजाबी शब्द भी शामिल हैं. गाने में मैं इमरान हाशमी की स्टार इमेज और उनके प्रति फैंस की दीवानगी को उतारना चाहता था.''

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गाने को तैयार करने के पीछे अखिल ने अपना दिलचस्प आइडिया भी साझा किया. उन्होंने कहा, ''मेरा पूरा आइडिया यही था कि अगर इमरान हाशमी अभी मेरे सामने आ जाएं तो मुझे कैसा महसूस होगा? मैंने गाना कंपोज करते समय खुद को एक फैन की तरह देखा. मुझे 15 साल पीछे जाना था, उस समय में जब मैं संगीतकार नहीं था और इमरान हाशमी की फिल्में देखा करता था.'

अखिल ने कहा, ''इमरान हाशमी ने उन लाखों-करोड़ों फैंस पर जो असर डाला है, मैं उसी भावना को लिखना चाहता था. मेरी पंजाबी स्वाभाविक रूप से आती है. यह मेरे स्टाइल के साथ भी फिट बैठती है और इसी तरह मैंने इस गाने को पेश किया. मुझे खुशी है कि मेकर्स ने एक भी शब्द नहीं बदला. मैंने अपने दिल की आवाज पर भरोसा किया. मैंने गाने का स्केल इस तरह रखा कि मैं अपनी लो नोट्स का इस्तेमाल कर सकूं. यह भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी बेस अच्छी है.''

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उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि लो नोट्स गाने को एक अलग टेक्सचर देते हैं और मैं इसी खासियत को इस गाने में इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि मेरी आवाज सुनने वाले को अपने साथ खींचे और गाना एक अलग तरह का एहसास पैदा करे.''

