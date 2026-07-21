'मुन्ना भाई', 'जॉली एलएलबी', 'गोलमाल' जैसी हिट देने के बाद भी अरशद वारसी को काम मिलना हो गया था बंद, पत्नी मारिया गोरेटी ने बताया कैसे थे स्ट्रगल के दिन

अरशद वारसी की पत्नी मारिया गोरेटी ने माना कि मां बनने के बाद उन्हें आर्थिक आजादी की कमी खलती है. मारिया गोरेटी ने बताया कि उन्हें मां बनने का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन कभी-कभी उन्हें आर्थिक आजादी की कमी महसूस होती है. अरशद वारसी की पत्नी मारिया गोरेटी MTV VJ के तौर पर काम करती थीं और अपने करियर के दौरान कई मशहूर शो होस्ट किए थे. बॉलीवुड एक्टर से शादी के बाद, गोरेटी ने अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देने के लिए लाइमलाइट से दूरी बना ली. 'द अदिति गोवित्रीकर शो' में पूर्व VJ ने मां बनने के लिए अपना करियर छोड़ने के फैसले के बारे में खुलकर बात की. हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें मां बनने का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन गोरेटी ने माना कि कभी-कभी उन्हें उस आर्थिक आज़ादी और तारीफ की कमी खलती है जो उन्हें अपने काम से मिलती थी.

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मां बनने पर मारिया गोरेटी

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें खुद पैसे कमाना याद आता है. उन्होंने कहा, "मैं इसे बहुत ईमानदारी से कहती हूं. यह उस पैसे जैसा है जो मैं एक समय में कमाती थी. मैंने एक अलग रास्ता चुना, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि जब मैं काम करती थी और MTV VJ थी, तो बहुत तारीफ मिलती थी. मुझे इतना कुछ मिला कि मैं सच में संतुष्ट थी." उन्होंने आगे कहा, "जब मेरे बच्चे हुए, तो मैं घर पर रहना चाहती थी. आज, जब मैं घर पर होती हूं और टीनएजर्स के दरवाजें खटखटाती हूं, तो कभी-कभी मुझे लगता है, 'मैं इसके लिए घर पर क्यों हूं?' लेकिन नहीं, असल बात यह है कि मैंने बहुत अच्छा समय बिताया."

उन्होंने आगे बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद ही उन्हें अपनी पर्सनैलिटी के एक अलग पहलू का पता चला. एक VJ के तौर पर उन्हें कॉन्फिडेंट इंसान माना जाता था, लेकिन बाद में गोरेटी को एहसास हुआ कि प्रोफेशनल रोल के बाहर लोगों से घुलने-मिलने में उन्हें मुश्किल होती थी. उन्होंने बताया, "मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास कैमरा होता था तो मैं बहुत हिम्मत वाली हो जाती थी, और ज़्यादा फ्रेंडली और खुलकर बात करने वाली हो जाती थी क्योंकि मुझे लगता है कि यह सब नौकरी का हिस्सा था. अगर मुझे कोई इंटरव्यू करना होता, तो मैं वहां मौजूद सभी लोगों से दोस्ती कर लेती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसके बिना मैं दोस्त नहीं बना पाती थी, और असल में मैं काफी इंट्रोवर्ट (अंतर्मुखी) थी."

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अरशद वारसी के करियर पर मारिया गोरेटी

पति अरशद वारसी के करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हुए, गोरेटी ने बताया कि कैसे ज़िंदगी के मुश्किल और सफल दौर ने उन्हें शोहरत को लेकर एक असल नज़रिया दिया. उन्होंने बताया, "इसका पैमाना यह था कि उनके जन्मदिन पर कितने फूल आते थे. कुछ साल तो इतने फूल आते थे कि घर में जगह ही नहीं बचती थी, और फिर कभी-कभी एक भी फूल नहीं आता था." अपनी पसंद के रोल पाने के लिए एक्टर के संघर्ष के बारे में बात करते हुए गोरेटी ने कहा, "वह सच में बहुत पॉपुलर थे, और फिर एक ऐसा दौर आया जब उन्हें वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा वह चाहते थे. मैं उनसे कहती रहती थी, 'ऐसा काम मत करो जो तुम्हें पसंद न हो क्योंकि इससे तुम सच में टूट जाओगे...'"