रूबी भाटिया से लेकर शहनाज ट्रेजरीवाला, अब क्या कर रहे हैं कभी टॉप वीजे रहे ये सितारे

टीवी इंडस्ट्री ने बहुत बदलाव देखे हैं. एक समय था जब वीजे यानी वीडियो जॉकी का बहुत ट्रेंड था और स्टाइल, फैशन से लेकर पॉपुलर ट्रेंड्स तक के लिए लोग इन्हें फॉलो किया करते थे.

छोटे पर्दे के पॉपुलर वीजे अब क्या करते हैं?
नई दिल्ली:

लिंकिन पार्क की एक स्क्रैच वाली CD और नोकिया रिंगटोन रीमिक्स के बीच, एक पीढ़ी ने कैमरे से बात करना सीखा. इन्फ्लुएंसर्स से पहले, ब्लू टिक से पहले, "कंटेंट क्रिएटर्स" से पहले, VJ थे कमफर्टेबल, स्टाइलिश, और बहुत इम्प्रेसिव. उन्होंने भारत को एक नई तरह के यंग कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया. आज दशकों बाद, MTV के वे चेहरे अभी भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को शेप दे रहे हैं. बस बहुत अलग अंदाज में. आइए उन चेहरों से मिलते हैं जिन्होंने भारत को VJ बनना सिखाया.

रूबी भाटिया

अगर कोई एक नाम है जो MTV इंडिया के शुरुआती दिनों की फीलिंग को दिखाता है तो वह है रूबी भाटिया. भारत की पहली VJ मानी जाने वाली रूबी 1990 के दशक में घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गईं. सोशल मीडिया मेट्रिक्स में पॉपुलैरिटी को डिफाइन करने से बहुत पहले. ऐसे समय में जब सैटेलाइट टेलीविजन खुद एक बड़ी बात थी, रूबी उसका कॉन्फिडेंट, अंग्रेजी बोलने वाला, दुनिया में जाना पहचाना चेहरा थीं.

उन्होंने कई शो होस्ट किए और 1990 के दशक में एक शो के लिए करीब 1 लाख रुपये चार्ज करती थीं, जो उस दौर के लिए एक बड़ी रकम थी. लेकिन रूबी ने 30 साल की उम्र में लाइमलाइट से दूर हो गईं. अब वह फिर से खबरों में हैं, किसी कमबैक शो के लिए नहीं, बल्कि एक बेबाक इंटरव्यू के लिए जो वायरल हो गया. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वह इंस्टाग्राम वीडियो के लिए सिर्फ 1,000 रुपये चार्ज कर रही थीं, जिससे उनके फाइनैंशियल स्ट्रगल के बारे में बातें होने लगीं.

रूबी ने साफ किया कि घर के रेनोवेशन का खर्च बहुत ज्यादा हो गया, जिससे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई. फुल-टाइम शूटिंग पर लौटने के बजाय, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया. आज रूबी एक लाइफ कोच के तौर पर काम करती हैं दिन में दो से तीन कॉल लेती हैं. उनकी फीस? प्रति सेशन 1,000 रुपये. वह महिलाओं को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन, फिटनेस और वजन घटाने के बारे में सलाह देती हैं.

शहनाज ट्रेजरीवाला

शहनाज ट्रेजरीवाला ने MTV के मोस्ट वांटेड पर VJ बनने से पहले मॉडलिंग के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा. उन्होंने अर्बन कूलनेस को अपनाया. उनका एक्टिंग डेब्यू तेलुगु सिनेमा में एडुरुलनी मनीषी से हुआ, जिसके बाद हिंदी हिट इश्क विश्क आई, जिसने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन दिलाया. वह डेली बेली, आगे से राइट जैसी फिल्मों में नजर आईं और लव का द एंड की स्क्रीनप्ले लिखा.

शहनाज ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अमेरिकन सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में एक रेगुलर रोल निभाया और क्रिटिकली एक्लेम्ड इंडी फिल्म द बिग सिक में भी काम किया. आज वह एक्टिंग के साथ ट्रैवल राइटिंग और व्लॉगिंग भी करती हैं और कॉस्मोपॉलिटन और एले जैसे पब्लिकेशन्स के लिए फ्रीलांस करती हैं.

गौरव कपूर

गौरव कपूर ने 17 साल की उम्र में रेडियो जॉकी के तौर पर शुरुआत की और फिर टेलीविजन में आ गए. चैनल V पर काम करने के बाद, उन्होंने डरना मना है से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में ए वेडनेसडे जैसी फिल्मों में नजर आए. लेकिन उनका सबसे बड़ा कदम क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में आना था. IPL के दौरान एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 के लंबे समय तक होस्ट रहने के कारण वह मैच से पहले की बातचीत वाले सेशन की पहचान बन गए.

2017 में, उन्होंने YouTube पर ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली समेत कई क्रिकेटरों के साथ आराम से, लंबे इंटरव्यू किए. अब वह इस साल मार्च में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कृतिका कामरा से शादी करने वाले हैं.

निखिल चिनप्पा

1999 में MTV के VJ हंट के विनर, निखिल चिनप्पा ने एक ज्यादा ग्लोबलाइज्ड म्यूजिक सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया. उन्होंने MTV सेलेक्ट होस्ट किया और बाद में MTV रोडीज जैसे शो में जज और मेंटर बने. लेकिन उनका सबसे ज्यादा असर कैमरे के पीछे रहा. 2003 में, उन्होंने सबमर्ज की शुरुआत की जो भारत की सबसे बड़ी EDM कंपनियों में से एक है. उन्होंने सनबर्न की भी शुरुआत की जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल बन गया, और बाद में Vh1 सुपरसोनिक लॉन्च किया.

मलाइका अरोड़ा

MTV इंडिया की शुरुआती VJ में से एक मलाइका अरोड़ा जल्दी ही मॉडलिंग और सिनेमा में आ गईं. उन्हें दिल से में आइकॉनिक छैया छैया से पहचान मिली, जिसके बाद दबंग में मुन्नी बदनाम हुई गाना आया. पिछले कुछ सालों में वह नच बलिए, झलक दिखला जा, इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट डांसर में जज रही हैं. आज वह एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर भी हैं, फिटनेस वेंचर्स की को-ओनर हैं और वेलनेस ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं.

मारिया गोरेटी

मारिया गोरेटी उन जाने-पहचाने MTV चेहरों में से थीं, जो बाद में कुकिंग प्रोग्रामिंग में आ गईं. उन्होंने NDTV गुड टाइम्स पर डू इट स्वीट और लिविंग फूड्ज़ पर आई लव कुकिंग होस्ट किया. कुछ फिल्मों में छोटे-मोटे रोल करने के अलावा, उन्होंने लाइफस्टाइल कंटेंट में अपनी एक खास जगह बनाई. उनकी शादी एक्टर अरशद वारसी से हुई है.

अनुषा दांडेकर

अनुषा दांडेकर 19 साल की उम्र में मुंबई आईं और MTV के हाउस ऑफ स्टाइल में एंकरिंग शुरू की. उन्होंने कई MTV शो होस्ट किए और कॉस्मोपॉलिटन फन फियरलेस फीमेल अवॉर्ड्स में बेस्ट VJ का अवॉर्ड जीता. उनके एक्टिंग करियर में मुंबई मैटिनी, विरुद्ध और मराठी सिनेमा की फिल्में शामिल हैं. उन्होंने अपना इंग्लिश सिंगल बेटर दैन योर एक्स भी रिलीज किया और इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में मेंटर के तौर पर काम किया.

रणविजय सिंघा

रणविजय सिंघा MTV रोडीज का पर्याय बन गए. कंटेस्टेंट से लेकर होस्ट और गैंग लीडर तक, उन्होंने इस शो को एक नई पहचान दी. उन्होंने टॉस, लंदन ड्रीम्स जैसी हिंदी फिल्मों और धरती जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया. फिल्मों के अलावा, उन्होंने स्प्लिट्सविला और स्टंटमेनिया सहित कई MTV शो होस्ट किए.

मिनी माथुर

मिनी माथुर ने ऐड और मॉडलिंग में काम करने के बाद MTV जॉइन किया. उन्होंने कॉन्सर्ट, कल्चर शो होस्ट किए और बाद में कई सीजन तक इंडियन आइडल का चेहरा बनीं. उन्होंने ट्रैवल शो, स्पोर्ट्स क्विज होस्ट किए और वेब सीरीज माइंड द मल्होत्राज में भी नजर आईं. फिल्ममेकर कबीर खान से शादी करने के बाद, मिनी नेशनल टेलीविजन पर पॉलिटिकल और इंटरव्यू-बेस्ड शो होस्ट करती हैं.

गेलिन मेंडोंका

गेलिन मेंडोंका ने 2013 में MTV VJ हंट जीतने से पहले एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की थी. उन्होंने कई MTV शो होस्ट किए, क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर किया और बाद में MTV रोडीज और MTV हसल होस्ट किया. 2019 में उन्हें WWE ने WWE नाउ इंडिया के होस्ट के तौर पर साइन किया, जो एक इंटरनेशनल एक्सपैन्शन था.

आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना शायद VJ से फिल्म स्टार बनने की सबसे सक्सेसफुल कहानी हैं. उन्होंने रेडियो जॉकी और VJ के तौर पर शुरुआत की फिर विक्की डोनर फिल्म से फिल्मों में डेब्यू किया, यह फिल्म टैबू तोड़ने वाली थी और इसने उनके करियर की दिशा तय की. उन्होंने अंधाधुन, आर्टिकल 15 और बाला जैसी सामाजिक रूप से जागरूक हिट फिल्मों में लीड रोल निभाया. साथ ही साथ बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता.

