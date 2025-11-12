अमिताभ बच्चन को रेखा तो जया को इस सुपरस्टार से था प्यार, गुड्डी ने कहा था- ग्रीक गॉड लगता था वो

कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया के साथ तीन दिग्गज स्टार धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी नजर आए थे. इस फिल्म के रिलीज से पहले धर्मेद्र ने जया बच्चन से जुड़े एक पुराने किस्से पर रिएक्ट किया था. यह किस्सा उस वक्त का था जब जया उन्हें बेहद पसंद करती थीं. गौरतलब है कि फिल्म गुड्डी में धर्मेंद्र और जया ने एक साथ काम किया था और ये किस्सा उसी फिल्म के दौरान का है. धर्मेंद्र और जया बच्चन के इस किस्से को जानने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे.

धर्मेंद्र ने जया बच्चन पर किया खुलासा

धर्मेंद्र और जया ने मशहूर फिल्म ‘गुड्डी' में साथ काम किया था. इस फिल्म में काम करने से पहले से ही जया बच्चन को धर्मेंद्र बेहद पसंद थे. फिल्म की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र के सेट पर आने पर जया सोफे के पीछे से छुपकर उन्हें देखा करती थीं. धर्मेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए उन पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह जया जी का मेरे प्रति प्यार और सम्मान था. मैं लंबे समय से जया और अमिताभ को जानता हूं. हमने शोले की शूटिंग के दौरान बहुत सारा वक्त साथ गुजारा है. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं.

जया ने भी किया था इकरार

जया बच्चन ने कॉफी विद करण के शो में धर्मेंद्र के प्रति अपनी पसंद को स्वीकार किया था. उन्होंने धर्मेंद्र से अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा था- जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो बेहद घबरा गई थी और सोफे के पीछे छुप गई थी. मुझे नहीं पता था कि इतने हैंडसम आदमी के सामने क्या करना है. मुझे अब भी याद है वे सफेद ट्राउजर और सफेद शर्ट में ग्रीक गॉड जैसे लग रहे थे.