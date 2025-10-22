विज्ञापन

जावेद अख्तर ने मुसलमानों को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़के सिंगर लकी अली, जानें क्या है पूरा मामला

सिंगर लकी अली ने मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल हुआ.

जावेद अख्तर ने मुसलमानों को लेकर कह दी ऐसी बात, भड़के सिंगर लकी अली, जानें क्या है पूरा मामला
जावेद अख्तर पर भड़के लकी अली
नई दिल्ली:

सिंगर लकी अली ने मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे हिंदुओं से कह रहे हैं कि "मुसलमानों जैसे मत बनो." इस वीडियो की तारीख या यह किस आयोजन का है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. इस वीडियो में जावेद अख्तर आज के समय में भारत के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ऊपर बात कर रहे थे. लकी अली ने इस वीडियो को शेयर करने वाली एक एक्स पोस्ट पर कमेंट किया और लिखा, "जावेद अख्तर जैसे मत बनो, कभी ओरिजनल नहीं और बहुत खराब इंसान हैं..." 

बात करें जावेद अख्तर के वीडियो को तो वह एक आयोजन में 1975 की फिल्म 'शोले' के मशहूर सीन "यूं की ये कौन बोला" का जिक्र किया था. उन्होंने कहा, "शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी को लगता है कि शिव जी बोल रहे हैं. क्या आज ऐसा सीन बनाया जा सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा. क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्या तब धार्मिक लोग नहीं थे? थे."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पुणे में राजू हिरानी के साथ एक बड़े दर्शक समूह के सामने कहा था, 'मुसलमानों जैसे मत बनो. उन्हें अपने जैसा बनाओ. तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो.' यह एक त्रासदी है." जावेद अख्तर हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. वे सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और नफरत भरे कमेंट्स करने वालों को कई बार जवाब दे चुके हैं. 


 

