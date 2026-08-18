जावेद अख्तर ने गुस्से में 30 सेकंड में लिख दिए थे इस गाने के बोल, शाहरुख पर फिल्माया गया था ये हिट नंबर

म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने एक बार बताया था कि कैसे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने 'तुमसे मिलके दिल का जो हाल' गाने के बोल सिर्फ 30 सेकंड में तैयार कर लिए थे. म्यूजिक कंपोजर नकाश अजीज के पॉडकास्ट का एक पुराना क्लिप दिखाता है कि अनु मलिक याद कर रहे हैं कि यह गाना कैसे बना था.वीडियो में अनु मलिक ने कहा, "अगर फराह खान नहीं होतीं, तो यह गाना नहीं बनता. मैंने पूछा, 'फराह, तुम क्या करना चाहती हो?' उन्होंने कहा, 'एक कव्वाली बनाओ.' मैं डर गया. मैंने कहा, 'मैं करूंगा.' कव्वाली बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन, जब मुझसे इसे बनाने के लिए कहा गया, तो मैंने इसे अपने अंदाज में बनाया.

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जावेद साहब मेरे सामने बैठे थे. उन्हें बहुत गुस्सा आया. उन्होंने कहा, 'यह क्या है? क्या यह मजाक है?' तो, मैंने एक लाइन गाकर सुनाई. जावेद साहब ने कहा, 'फराह, यह म्यूजिक का टुकड़ा है, है ना?' उन्होंने कहा, 'नहीं जावेद अंकल, आपको इसके बोल लिखने हैं.' उन्होंने गुस्से में इसे लिखा. उन्होंने इसके लिए 30 सेकंड लिए." उन्होंने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि गाना आया, हमने सुना, मजा आया और चले गए. गाना बना रहना चाहिए. गाना इतिहास में दर्ज होना चाहिए."

'मैं हूं ना' कोरियोग्राफर फराह खान की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और इसमें शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायेद खान, अमृता राव और सुनील शेट्टी थे. इस फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान शांति पहल 'प्रोजेक्ट मिलाप' की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और देशभक्ति का तड़का है. यह फिल्म अपने यादगार गानों, रंगीन कॉलेज सेटिंग और बड़े पैमाने पर बने बॉलीवुड स्टाइल के लिए जानी जाती है.

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'मैं हूं ना' 2000 के दशक की सबसे यादगार कमर्शियल एंटरटेनर फिल्मों में से एक बन गई. फराह खान के ह्यूमर, इमोशन, एक्शन और शानदार सींस ने फिल्म को 'कल्ट स्टेटस' दिलाने में मदद की.