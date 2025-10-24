मर्दों के घंमड से परेशान हुईं जाह्नवी कपूर, दब्बू बनकर झेलनी पड़ी ऐसी सिचुएशन, काजोल ने दी ये टिप्स

बॉलीवुड में नेपो किड्स को लेकर अक्सर ही ये कहा जाता है कि उनके लिए काम करना बहुत आसान है. उन्हें आसानी से फिल्मों में मौके भी मिलते हैं और शौहरत भी. इस बात को जाह्नवी कपूर ने भी माना है. लेकिन उनका ये भी कहना है कि फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद उनके लिए काम करना आसान नहीं रहा. इस मसले पर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिससे एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी एग्री किया. हालांकि काजोल की राय कुछ अलग रही.

जाह्नवी की मुश्किलें

काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में जाह्नवी कपूर, करण जौहर के साथ पहुंची थी. इस मौके पर जाह्नवी कपूर ने ये एक्सेप्ट किया कि वो फिल्मी फैमिली से आती हैं. इसलिए उन्हें काम मिलने में मुश्किल नहीं हुई. लेकिन मेल ईगो जरूर फेस करना पड़ा. जाह्नवी कपूर ने कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ कि सब कुछ जानते समझते हुए उन्हें डंब शो करना पड़ा. जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो. उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ इतना ही कह पाती थीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है. लेकिन वो सीधे कभी नहीं कह पाईं कि वो सब बातें बकवास हैं.

काजोल ने दी सलाह

जाह्नवी कपूर की ये बात सुनकर ट्विंकल खन्ना भी उनसे एग्री दिखीं. ट्विंकल खन्ना ने कहा कि ऐसा उनके साथ भी होता था. इस वजह से उनकी लड़ाई तक हो जाती थी. ऐसे समय में कई को एक्ट्रेस उनसे कहती थीं कि चुप रहो और जैसा कहते हैं वैसा ही करो. पर वो ऐसा नहीं कर सकीं. काजोल ने कहा कि उन्होंने मेल ईगो की वजह से कभी अपनी ओपीनियन नहीं बदली. उन्होंने सलाह दी कि नई एक्ट्रेस को भी थोड़ा डिप्लोमेट होकर, सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए.

