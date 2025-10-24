70 के दशक ने नहीं बल्कि KG क्लास से एक्टिंग कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, पहली बार किया था ये रोल

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को सिल्वर स्क्रीन पर एक्टिंग करते-करते पांच दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज तक उनके अभिनय में कोई जरा भी नुक्स नहीं निकाल पाया है. इन 50 सालों में बिग बी ने कई सोलो हिट फिल्में दी हैं, जिसमें दीवार, डॉन, मर्द और कूली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं. एक दौर था जब इन्हीं फिल्मों की बदौलत बिग बी को एंग्री यंग मैन का टैग मिला था. वह आज भी अपने इस जेस्चर के लिए मशहूर हैं. अब तो बिग बी छोटे पर्दे के भी शहंशाह बन चुके हैं और बीते 25 सालों से अपने पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. केबीसी 17 के हालिया एपिसोड में बिग बी ने अपनी पहले एक्टिंग रोल के बारे में बताया है.

बिग बी बने थे मुर्गी का बच्चा



कौन बनेगा करोड़पति 17 के हालिया एपिसोड में कॉमेडी के दो उस्ताद सुनील ग्रोवर और अभिषेक कृष्णा हॉट सीट पर बैठे थे. इन दोनों कॉमेडियन ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को बुलंदियों तक पहुंचाया है. जब सुनील ने बिग बी से उनके पहली एक्टिंग और रोल के बारे में पूछा तो बिग बी ने बड़ा ही मजेदार किस्सा दर्शकों के सामने बताया. बिग बी ने हॉट सीट पर बैठे सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक को बताया, जब वह केजी क्लास में थे उन्हें पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला था और यहां उन्हें मुर्गी का बच्चा (चूजा) बनने का रोल मिला था और उन्हें बस अपने पर फड़फड़ाने थे. बिग बी ने ऐसा किया भी और शो में बताया कि वो आज तक पर फड़फड़ा रहे हैं. बिग बी की ये बात सुनने के बाद शो में मौजूद सभी ने जोर से ठहाके लगाए.

बिग बी का वर्कफ्रंट

अमिताभ बच्चन को पिछली बार फिल्म वेट्टैयन (2024) में देखा गया था. इस फिल्म में वह साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए थे. फिलहाल बिग बी की झोली में कोई फिल्म नहीं हैं, लेकिन वह फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर और रणबीर कपूर-साई पल्लवी की फिल्म रामायण पार्ट 1 में जटायु के लिए वॉयस ओवर कर रहे हैं. फिलहाल महानायक कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 की कमान संभाल रहे हैं.





