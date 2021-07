Janhvi Kapoor के लेटेस्ट फोटोशूट ने उड़ाए फैन्स के होश, बहन खुशी कपूर का यूं आया कमेंट

जाह्नवी कपूर ने शेयर की लेटेस्ट फोटो

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन फोटो में उनका लुक एकदम डिफरेंट लग रहा है. जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने इन फोटो में ब्लैक कलर की शानदार सी ड्रेस पहनी हुई है, जो उनके ऊपर काफी शानदार लग रही है. फोटो में उनके पोज देने का अंदाज काफी अलग है. इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'must be love on the brain'. वहीं उनकी बहन खुशी कपूर कमेंट करते हुए कहती हैं 'When did u become cool'. फैन्स भी उनकी इन फोटो पर जमकर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्में

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की इन फोटो पर अब तक 646 हजार लाइक और 3,845 कमेंट आ चुके हैं. वहीं जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Films) के काम की बात करें तो, जाह्नवी ने ईशान खट्टर के साथ फिल्म 'धड़क' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसी के साथ हालही में उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'रूही' रिलीज हुई थी. अब जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) जल्द ही 'दोस्ताना 2' और 'गुड लक जेरी' में नजर आने वाली हैं.