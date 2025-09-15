जाह्नवी कपूर : सोशल मीडिया पर मेरे बहुत से नकली इमेजेज घूमते रहते हैं

मुंबई में हाल ही में फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ. इस मौके पर फिल्म के सितारे वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, मनीष पॉल, रोहित सर्राफ, निर्देशक शशांक खेतान और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता मौजूद थे. लॉन्च के दौरान जहां कलाकारों ने फिल्म और अपने अनुभवों पर बात की, वहीं चर्चा का बड़ा मुद्दा पर्सनैलिटी राइट्स रहा. गौरतलब है कि हाल के दिनों में कई सेलेब्रिटीज, जिनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अब करण जौहर भी शामिल हैं, पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. ऐसे में सवाल उठा कि आज के समय में सिक्योरिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की प्रोटेक्शन कितनी अहम हो चुकी है.

वरुण धवन ने कहा, “यह बहुत जरूरी है. मेरा मानना है कि टेक्नॉलॉजी हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है. यह मददगार भी हो सकती है और गलत इस्तेमाल भी. अभी हम सब इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके लिए क़ानून और रेगुलेशन की जरूरत होगी, ताकि एक्टर्स और आर्टिस्ट्स के अधिकारों का दुरुपयोग न हो. वरना वो दौर भी आ सकता है जब आपको एक्टर्स की जरूरत ही न रहे और सीधे डिजिटल रूप से उन्हें क्रिएट कर लिया जाए. इसलिए एक्टर्स को अपना एक्स-फैक्टर बनाए रखना होगा और उसी को सुरक्षित करना होगा.”

जाह्नवी कपूर ने कहा, “मुझे लगता है सुरक्षा बेहद जरूरी है. मैं लीगल या टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती, लेकिन इतना जानती हूं कि सोशल मीडिया पर मेरे बहुत से नकली इमेजेज घूमते रहते हैं. इन्हें कई बार कुछ मीडिया पोर्टल्स भी शेयर कर देते हैं. आप और मैं शायद पहचान लें कि ये फर्जी हैं, लेकिन आम लोग इन्हें सच मान लेते हैं.”

पिछले कुछ वक्त में कई अभिनेत्रियां डीप फेक जैसी तकनीकी मुश्किलों से जूझी हैं साथ ही कुछ लोग अभिनेताओं और अभिनेत्रियों कि नक़ली तस्वीरें एआई जैसी तकनीक से बनाकर विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल कर रहें है इसलिए सोशल मीडिया और तकनीक के इस दौर में पर्सनालिटी राइट्स कलाकारों के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है .