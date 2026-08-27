जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने क्या कर ली सगाई, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने फैंस की बढ़ाई धड़कनें

Janvi kapoor and ishaan khattar viral video: श्रीदेवी की बेटी और बोनी कपूर की लाडली जाह्नवी कपूर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस, ईशान खट्टर के साथ दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने सगाई कर ली है. वीडियो के सामने आने के बाद फैंस बहुत खुश और शॉक्ड हैं. वे इस वीडियो के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने सच में सगाई कर ली है, तो कहां और कैसे?

वीडियो में क्या दिख रहा है?

जाह्नवी कपूर ने कल, 26 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट (X प्लेटफॉर्म पर) पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह धड़क के को-स्टार ईशान खट्टर के साथ हैं. वीडियो में, जाह्नवी क्रीम कलर का लहंगा पहने हुए दिख रही हैं, जबकि ईशान ने मैचिंग क्रीम कलर की शेरवानी पहनी है जो उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट कर रही है. दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. वीडियो में एक वॉइसओवर है जिसमें पूछा गया है, "हमारे लिए 'हमेशा' का क्या मतलब है?" इसके बाद दोनों हाथों में हाथ डाले कमरे में आते हैं.

बाद में वीडियो में, वे सवाल का जवाब देते हुए दिखते हैं, जिसमें ईशान कहते हैं कि सिर्फ "हमेशा" काफी नहीं है. फिर वे साथ में डांस करते हैं, उनके दोस्त और रिश्तेदार भी जोश के साथ शामिल होते हैं जो सेलिब्रेशन की खुशी को और बढ़ाते हैं.

वीडियो यहां देखें

क्या है वीडियो की सच्चाई

जैसे ही जाह्नवी और ईशान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस ने मान लिया कि दोनों ने सगाई कर ली है, लेकिन, असलियत यह है कि ये वीडियो कल्कि फैशन के नए ब्राइडल कलेक्शन के लिए है, जिसे उन्होंने एंडोर्स किया है. इस कलेक्शन में शादी के बाद के रिसेप्शन के लिए परफेक्ट आउटफिट है.

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