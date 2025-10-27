जामताड़ा के एक्टर का निधन, 25 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

मराठी एक्टर सचिन चंदवडे का निधन हो गया है. वो 25 साल के थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है. सचिन चंदबवड़े नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जमताड़ा 2 में नजर आए थे. महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अक्टूबर, 2025 को उनके परिजनों ने उन्हें पुणे स्थित फ्लैट में फंदे पर लटकते पाया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. सचिन को अपने जलगांव स्थित परोला के घर में पाया गया है. उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई. इसके बाद परिवार ने उन्हें धूले स्थित अस्पताल में शिफ्ट कराने का फैसला लिया. लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके. 24 अक्टूबर को उनका सुबह एक बजकर 30 मिनट पर निधन हो गया.

वह एक्टिंग के अलावा पुणे के आईटी पार्क में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे. दोस्त और परिवार उन्हें एक दृढ़निश्चयी और जमीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जिन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. अपने निधन से कुछ दिन पहले ही, सचिन ने अपनी आगामी मराठी फिल्म 'असुरवन' का मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. सचिन रामचंद्र अंबट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ पूजा मोइली और अनुज ठाकरे भी हैं. यह थ्रिलर फिल्म इस साल के अंत में रिलीज़ होने वाली थी और सचिन ने इसमें मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई थी. फिल्म का प्रचार अभी शुरू ही हुआ था कि उनके असामयिक निधन की खबर सामने आई, जिससे इस फिल्म पर शोक की छाया पड़ गई.