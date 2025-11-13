जैकी श्रॉफ से लेकर रणबीर कपूर... इस एक्ट्रेस ने की शादी तो टूटा था कई स्टार्स का दिल, एक बाथरूम में खूब रोए थे

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल का दीवाना भला कौन नहीं है, आज भी वो अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों के दिल पर राज करती हैं और 90 के दौर में तो उनकी फिल्मों और उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं था. क्या आम इंसान और क्या सेलिब्रिटी हर कोई उनके लुक्स का कायल था, लेकिन माधुरी दीक्षित जब अपने करियर की पीक पर थी, तो उन्होंने अमेरिका जाकर डॉक्टर नेने से शादी करके सब का दिल तोड़ दिया. ये हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि अनिल कपूर से लेकर जैकी श्रॉफ तक कई इंटरव्यू में ये खुलासा कर चुके हैं कि माधुरी की शादी से उनका दिल भी टूट गया था, आइए आपको दिखाते हैं ऐसा एक वीडियो.

माधुरी की शादी से टूटा इन एक्टर्स का दिल

इंस्टाग्राम पर _moutushi.edits_ नाम से बने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले रणबीर कपूर कहते हैं कि जब माधुरी दीक्षित की शादी हुई तो उनका सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ. इसके बाद कपिल के शो में जब माधुरी और अनिल कपूर पहुंचे तो कपिल ने उनसे पूछा कि आपने अमेरिका जाकर शादी क्यों की? क्या आपको डर था कि यहां आपके चाहने वाले लोग आपकी शादी होने नहीं देंगे, लोगों का दिल टूटा होगा? तो अनिल कहते हैं मेरा भी दिल टूटा था. वहीं, करण जौहर के इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ भी यही कहते हैं कि माधुरी की शादी से उनका हार्ट ब्रेक हुआ था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि माधुरी की शादी से हमारा भी दिल टूटा था.

इसके अलावा दीपिका पादुकोण के पापा भी माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं, जिसका जिक्र खुद उन्होंने किया था. और कहा था कि माधुरी दीक्षित की शादी की खबर पढ़कर बाथरुम में जाकर वह खूब रोए थे.

ऐसे शुरू हुई थी डॉक्टर नेने और माधुरी की लव स्टोरी

माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने ने 17 अक्टूबर 1999 को एक दूसरे से शादी दोनों की, उनकी मुलाकात अमेरिका में माधुरी के भाई अजीत दीक्षित की पार्टी में हुई थी. डॉक्टर नेने एक फेमस कार्डियोवैस्कुलर सर्जन थे और उनका फिल्मी दुनिया से कोई संबंध नहीं था. शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि माधुरी बॉलीवुड की इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, उन्हें माधुरी की सादगी और स्वभाव बहुत पसंद आया. पहली मुलाकात के बाद डॉक्टर नेने ने माधुरी से बाइक राइड पर चलने को कहा, यही से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया. जब माधुरी अपने करियर के पीक पर थी, तो अमेरिका में जाकर उन्होंने श्रीराम नेने से शादी की और कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई. 2011 में वो अपने परिवार के साथ वापस भारत आई और फिल्मों में वापसी की.