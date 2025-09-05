BB19: आवेज को काम दिलाने के कमेंट पर भड़के पिता इस्माइल दरबार, अमाल से बोले- 'अभी तुम्हारी वो औकात नहीं...'

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन अब अपना दूसरा हफ्ता पूरा करने जा रहा है. इससे पहले घर का माहौल गर्म हो गया है. बिग बॉस घर में झगड़े और हीटेड आर्गुमेंट के लिए जाना जाता है. अब बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कलेश भी बढ़ रहे हैं. घर में आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है. घर में जमकर तू-तू-मैं-मैं हो रही है. इस बीच कंटेस्टेंट आवेज दरबार और अमाल मलिक के बीच का झगड़ा बहुत सीरियस हो गया है. आवेज के म्यूजिक कंपोजर पिता इस्माइल दरबार ने अमाल मलिक को उनकी औकात दिखाने की बात कही है. इस्माइल दरबार ने अमाल मलिक से कहा कि वह किसी भी तरह का झूठ न फैलाएं.



क्या है पूरा मामला?



बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक ने दावा किया कि आवेज और उनकी गर्लफ्रेंड नगमा को उन्होंने खूब काम दिलवाया है. अमाल की यह बात आवेज के पिता को चुभ गई और उन्होंने सिंगर की क्लास लगा दी. दिग्गज कंपोजर ने कहा, 'आवेज ने अपने बाप की उंगली नहीं पकड़ी और ना ही बाप ने उसकी उंगली पकड़ी, आवेज की बराबरी करने के लिए अमाल के लिए एक जन्म काफी नहीं है, रही बात बिजनेस की तो अभी तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम किसी को काम दो, बल्कि यह कहो कि अपने गाने लोगों तक पहुंचाने के लिए तुमने आवेज का सहारा लिया, उसको उल्टा मत करो बेटा',



अमाल ने क्या बोला था?

अमाल ने घर में दावा किया था, 'नेहल से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आवेज और नगमा वो किसी की भी तरफ नहीं हैं, वो ना तो हमें सपोर्ट करेंगे, और ना ही दूसरों को, वो बहुत अलग हैं, मैं तो उन्हें बाहर से जानता हूं, ये लोग अमाल भाई बोल बोलकर मुझसे काम लेते रहे, मेरे गानों पर काम धंधा किया, रील प्रमोशन सब धंधा है उन लोगों का, लेकिन वो कभी स्टैंड नहीं लेने वाले'.

आपको बता दें, आवेज एक सोशल मीडिया स्टार हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड नगमा के इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. बात करें अमाल मलिक की तो उनके इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फैंस हैं.









