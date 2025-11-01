विज्ञापन

तारे जमीन पर के ईशान की मम्मी की 4 फोटो, मना रही हैं 52 वां बर्थडे, 18 साल बाद पहचानना होगा मुश्किल

आमिर खान की तारे जमीन पर में ईशान की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा आज यानी 1 नवंबर को 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं .

एक्ट्रेस निर्देशक टिस्का चोपड़ा खूबसूरती के साथ-साथ मजबूत किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, लेकिन उनके कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी. इनमें आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म तारे जमीन पर भी हैं, जिसमें टिस्का चोपड़ा ने ईशान की मम्मी का किरदार निभाया था. वहीं आज 18 साल बाद उन्हें फैंस के लिए पहचानना काफी मुश्किल होने वाला है. दरअसल, आज यानी 1 नवंबर को टिस्का चोपड़ा अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए टिस्का के बेमिसाल और यादगार किरदारों के बारे में जानते हैं.

2023 में आई 'हिट: द थर्ड केस' एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार नानी को देखा गया. फिल्म में उन्होंने एडीजीपी कर्णिका आहूजा का रोल प्ले किया था, जिसमें वो खौफनाक और हत्यारे गैंग को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इस रोल में टिस्का की संजीदगी से भरी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.

2022 में आई टीवी सीरीज 'दहन: रकन का रहस्य' में आईएएस ऑफिसर अवनि राउत का किरदार निभाया था. अवनि राउत एक जिद्दी और अपने फर्ज को मानने वाली ऑफिसर हैं और विज्ञान पर यकीन करती हैं, लेकिन सुपरनेचुरल ताकतों से सामना होने के बाद उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है. 

करीना कपूर और अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म 'गुड न्यूज़' (2019) में टिस्का चोपड़ा ने फर्टिलिटी डॉक्टर डॉ. संध्या जोशी का रोल निभाया था. फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और ह्यूमर को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म के आखिर में उनका किरदार बेहद संजीदा हो गया. 

2015 में आई फिल्म 'रहस्य' में टिस्का चोपड़ा ने आरती महाजन नाम की महिला का रोल प्ले किया है, जिन्हें अपनी ही बेटी के मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की जाती है. इस फिल्म में टिस्का का अभिनय इतना जोरदार था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था. 

2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म में आमिर खान भी थे और टिस्का ने ईशान की मां माया अवस्थी का रोल प्ले किया था. फिल्म में एक्ट्रेस ने सामाजिक स्तर के दबाव और मानसिक बीमारी से जूझ रहे बच्चे के संघर्ष के बीच पुल बनने वाली मां का रोल प्ले किया, जो सभी मां के लिए प्रेरणादायक है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
