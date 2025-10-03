तारे जमीन पर के ईशान अब हैं लंबे और हैंडसम बॉय, गुड लुक से किया फैंस को इम्प्रेस, 18 साल बाद दिखते हैं ऐसे

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मौजूदगी के बावजूद एक छोटा सा बच्चा सबका दिल जीतने में कामयाब रहा था. उसकी मासूम सी शक्ल, सामने के दो बड़े-बड़े दांत और प्यारी सी मुस्कान ऐसी थी कि क्यूटनेस की सारी हदें पार हो जाती थीं. छोटे से उम्र में उस बच्चे ने अपनी अदाकारी से सभी को प्रभावित कर दिया था. यह बच्चा था दर्शील सफारी, जो फिल्म में ईशान अवस्थी के किरदार में नजर आए थे. अब जब इस फिल्म को कई साल बीत चुके हैं, दर्शील सफारी काफी बदल चुके हैं. वक्त के साथ न सिर्फ उनकी उम्र बढ़ी है बल्कि उनका लुक भी पूरी तरह बदल गया है. क्या आप जानते हैं, आजकल दर्शील सफारी कैसे नजर आते हैं?

18 साल में इतना बदला लुक

साल 2007 में जब तारे जमीन पर फिल्म रिलीज हुई तब दर्शील सफारी की उम्र रही होगी यही कोई दस साल. फिल्म में नजर आने वाला ये भोला भोला सा बच्चा अब काफी सिंसियर लुक में दिखाई देता है. मजेदार बात ये है कि बचपन में दर्शील सफारी के सामने के दो दांत काफी बड़े नजर आते थे. लेकिन अब वो शार्प जॉ लाइन के साथ परफेक्ट डेंचर भी रखते हैं. बीच में कभी वो चश्मा लगाए हुए बड़े सिंसियर लुक में दिखाई दिए तो कभी फिटनेस फ्रीक बने नजर आए. इन बीते सालों में न सिर्फ दर्शील सफारी की उम्र बढ़ी है, बल्कि वो हैंडसम भी काफी हो चुके हैं. कुछ लोग तो उन्हें देखने बाद उनकी कंपेरिजन ऋतिक रोशन से करने लगे हैं.

नहीं मिला कोई खास ब्रेक

हालांकि अपनी एक्टिंग से पहली ही बार में इंप्रेस करने वाले और बढ़िया लुक के मालिक होने के बावजूद उन्हें वैसा जबरदस्त ब्रेक नहीं मिल सका. पहली फिल्म के लिए दर्शील सफारी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था. इसके बाद वो झलक दिखला जा में दिखे. कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी वो नजर आए और बटरफ्लाई नाम के शो का हिस्सा बने. साल 2017 में दर्शील सफारी ने क्विकी में लीड रोल भी किया, लेकिन बतौर हीरो उनका डेब्यू फ्लॉप हो गया. जिसके बाद से वो अदद मौके का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर वो फैन्स को लगातार अपने काम का अपडेट देना नहीं भूलते.