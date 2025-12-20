'हम अभी भी साथ में नाचते हैं, अभी भी थोड़ी नोक-झोंक होती है और..टिस्का चोपड़ा ने खास अंदाज में दी पति को सालगिरह की बधाई बधाई

Tisca chopra wedding anniversary : बॉलीवुड अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा और उनके पति संजय चोपड़ा शनिवार को अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं. इस खास अवसर पर टिस्का ने अपने वैवाहिक जीवन की यादों को सोशल मीडिया पर ताजा किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पति संग तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों के बीच केमिस्ट्री साफ झलक रही है. दोनों एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते और गले लगते नजर आ रहे हैं. वहीं, फैंस ने भी कमेंट्स सेक्शन में दंपति को बधाइयां और शुभकामनाएं दी.

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "हम अभी भी साथ में नाचते हैं, अभी भी थोड़ी नोक-झोंक होती है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हैप्पी एनिवर्सरी, संजय चोपड़ा."

अभिनेत्री ने एयर इंडिया पायलट संजय चोपड़ा से साल 1997 में शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दरअसल, दोनों की पहली मुलाकात फ्लैट ढूंढने के दौरान हुई थी. दरअसल, उस दौरान संजय मुंबई में एयर इंडिया हॉस्टल में रह रहे थे. वहीं, दोस्तों संग रहने के लिए वे फ्लैट ढूंढ रहे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री से हुई थी, लेकिन टिस्का उन दिनों अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वे एयर होस्टेस थीं. पहले फोन कॉल पर बातचीत हुई, फिर मुलाकात हुई, धीरे-धीरे दोस्ती हुई और ये रिश्ता वैवाहिक बंधन में बदल गया.

अभिनेत्री ने हाल ही में फिल्म 'साली मोहब्बत' से निर्देशन में डेब्यू किया है. इस फिल्म में राधिका आप्टे, दिव्येंदु, अनुराग कश्यप और वेटरन एक्टर शरत सक्सेना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इसका निर्माण जियो स्टूडियोज और मनीष मल्होत्रा मिलकर स्टेज5 प्रोडक्शन के बैनर तले कर रहे हैं.

फिल्म की कहानी एक छोटे शहर की साधारण गृहिणी के इर्द-गिर्द घूमती है. वो जिंदगी में अचानक बेवफाई और धोखे के जाल में फंस जाती है. फिर शुरू होती है उसकी जिंदगी की असली जंग. कहानी में प्यार, धोखा, बदला और आत्म-सम्मान जैसे कई गहरे मुद्दे छुए गए हैं. यह फिल्म जी5 पर जल्द ही रिलीज होगी.