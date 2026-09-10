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आईफोन लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर आई फिल्मी मीम्स की बाढ़, कीमत सुनकर 'असलम भाई' हुए बेहोश

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमतें सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. 3 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वेरिएंट को देखकर यूजर्स बॉलीवुड के किरदारों और डायलॉग्स से मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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आईफोन लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर आई फिल्मी मीम्स की बाढ़, कीमत सुनकर 'असलम भाई' हुए बेहोश
आईफोन लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम्स
नई दिल्ली:

आईफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी ऐपल ने अपने Surprise and Shine इवेंट में आखिरकार नई फ्लैगशिप सीरीज iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है.  फोन के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर इसकी कीमत को लेकर के तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिस पर लोग इसकी कीमत जानकर हैरान रह गए हैं. 

iPhone 18 Pro ( 256 GB)- 1,64,900
iPhone 18 Pro Max ( 256 GB)- 1,79,900

iPhone 18 Pro (512 GB) - 2,04,900

iPhone 18 Pro (1TB)- 2,54,900

iPhone 18 Pro (2TB)- 3,29,900

फोन की कीमत रिवील होते ही सोशल मीडिया पर फिल्मी मीम्स की बौछार हो गई है. सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का एक पुरानी वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें iphn की कीमते लिखीं हुई हैं.

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एक वीडियो में बताया गया है कि अगर इंडियंस आईफोन खरीदने जाएंगे तो क्या होगा.

वहीं एक मीम वायरल हुआ है जिसमें जॉनी लिवर की फिल्म का सीन वायरल हो रहा है.

एक मीम में प्राइज के साथ एक वीडियो शेयर हुआ, कि ऐसी जिंदगी किसी को न मिले

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की भी मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जैकी श्रॉफ का भी एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

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