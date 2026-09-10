आईफोन लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर आई फिल्मी मीम्स की बाढ़, कीमत सुनकर 'असलम भाई' हुए बेहोश

आईफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी ऐपल ने अपने Surprise and Shine इवेंट में आखिरकार नई फ्लैगशिप सीरीज iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. फोन के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर इसकी कीमत को लेकर के तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिस पर लोग इसकी कीमत जानकर हैरान रह गए हैं.
iPhone 18 Pro ( 256 GB)- 1,64,900
iPhone 18 Pro Max ( 256 GB)- 1,79,900
iPhone 18 Pro (512 GB) - 2,04,900
iPhone 18 Pro (1TB)- 2,54,900
iPhone 18 Pro (2TB)- 3,29,900
फोन की कीमत रिवील होते ही सोशल मीडिया पर फिल्मी मीम्स की बौछार हो गई है. सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी का एक पुरानी वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें iphn की कीमते लिखीं हुई हैं.
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iPhone 18 Pro: ₹1,64,900— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) September 9, 2026
iPhone 18 Pro Max: ₹1,79,900
iPhone Duo: ₹2,99,900
Me with 3.5 LPA salary: pic.twitter.com/x2BLHlG1Nl
एक वीडियो में बताया गया है कि अगर इंडियंस आईफोन खरीदने जाएंगे तो क्या होगा.
Indians while buying Iphone duo pic.twitter.com/XA9VRFiQWi— Phunsuk Wangdu (@Phunsukwangduji) September 10, 2026
वहीं एक मीम वायरल हुआ है जिसमें जॉनी लिवर की फिल्म का सीन वायरल हो रहा है.
#AppleEvent— Scorpion𝕏 🦂 (@AsurScorpion) September 9, 2026
iPhone 18 Pro: ₹1,64,900
iPhone 18 Pro Max: ₹1,79,900
iPhone Duo: ₹2,99,900
Asur with 2.5 LPA salary: 💀🏴☠️ pic.twitter.com/h4DCuCMtOS
एक मीम में प्राइज के साथ एक वीडियो शेयर हुआ, कि ऐसी जिंदगी किसी को न मिले
#AppleEvent— Qasim Husain 🇮🇳 (@qasim_says_) September 9, 2026
iPhone 18 Pro: ₹1,64,900
iPhone 18 Pro Max: ₹1,79,900
iPhone Duo: ₹2,99,900
Me with 3.5 LPA salary: pic.twitter.com/nvvLTFqGvk
#AppleEvent— memes_hallabol (@memes_hallabol) September 10, 2026
iPhone 18 Pro: ₹1,64,900
iPhone 18 Pro Max: ₹1,79,900
iPhone Duo: ₹2,99,900
My Bank Balance to me pic.twitter.com/4YG8OAviQ5
सलमान खान और ऐश्वर्या राय की भी मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
September 10, 2026
जैकी श्रॉफ का भी एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
#AppleEvent— Shiv (@mr_Tubun) September 9, 2026
What are the new features in iphone 18 series?
John Ternus: pic.twitter.com/qy03XhnPMd
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