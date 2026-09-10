दो साल पहले आया था अम्रपाली दुबे-निरहुआ का 'मरून कलर सड़िया', 34 करोड़ व्यूज, 17 लाख लाइक्स के साथ यूट्यूब पर मचाया गर्दा

Maroon Color Sadiya 345 million views on youtube: भोजपुर की जानी-मानी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों बिग-बॉस में अपने जलवे बिखेर रही हैं. उन्होंने बीते एपिसोड में बताया कि कैसे बिग बॉस की वजह से ही उनको फिल्मों में काम मिला. आम्रपाली दुबे ने बताया कि दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी उनको कैसे मिली. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी जो साल 2014 में रिलीज हुई और इसने रातों-रात उनको स्टार बना दिया. जिसके बाद वो टीवी सीरियल की दुनिया से फिल्मों की दुनिया मे आ गईं.

आम्रपाली और निरहुआ की हिट जोड़ी

आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. उनके कई गाने भी बेहद पॉपुलर हुए, जिसमें से एक था मरून कलर सड़िया. ये भोजपुरी गाना उनकी फिल्म फसल का है, जो यूट्यूब पर खूब वायरल हुआ. इस गाने में भोजपुरी क्वीन आम्रपाली और स्टार निरहुआ की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हो रही है.

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इस गाने में दोनों ही ट्रेडिशनल लुक में नजर आए, उनके सिंपल अंदाज को लोगों ने बेहद पसंद किया. बता दें कि इस गाने को रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं और अब तक इस गाने को यूट्यूब पर17 लाख लाइक्स और 34.5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने पर लोगों ने रील्स भी मिलियन्स में बना लिए हैं. इस गाने के बोल इस प्रकार हैं-

देखऽ तानी, मीठी-मीठी मुस्की तू मार तार

टुक-टुक अइसे काहे निहार तार?

देख तानी, मीठी-मीठी मुस्की तू मार तार

टुक-टुक अइसे काहे निहार तार?

तो काथी चले तोरा मन में, साँवरिया हो?

हटे हटवले ना हटे नजरिया, हो

जान मारे, जान हो, maroon color सड़िया

मन करे, कस लिहीं भर अकवरिया, हो

जान मारे, जान हो, maroon color सड़िया

इस गाने के बोल प्यारेलाल यादव ने लिखे और इसे संगीत दिया ओम झा ने. गाने को कल्पना पटवारी और नीलकमल सिंह ने गाया था.

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