विज्ञापन

नेशनल अवॉर्ड की दो लाख रु राशि की जगह शाहरुख को मिलेंगे सिर्फ एक लाख रुपये, जानिए क्यों होगा ऐसा

शाहरुख खान ने अपने पूरे करियर में कई तरह के अवॉर्ड्स जीते. फिल्म फेयर से लेकर और भी बड़े बड़े अवॉर्ड्स उनके बुके में शामिल है. पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किंग खान को अब तक किसी भी फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड नहीं मिल सका था.

Read Time: 3 mins
Share
नेशनल अवॉर्ड की दो लाख रु राशि की जगह शाहरुख को मिलेंगे सिर्फ एक लाख रुपये, जानिए क्यों होगा ऐसा
नेशनल अवॉर्ड की दो लाख रु राशि की जगह शाहरुख को मिलेंगे सिर्फ एक लाख रु
नई दिल्ली:

शाहरुख खान ने अपने पूरे करियर में कई तरह के अवॉर्ड्स जीते. फिल्म फेयर से लेकर और भी बड़े बड़े अवॉर्ड्स उनके बुके में शामिल है. पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किंग खान को अब तक किसी भी फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड नहीं मिल सका था. उनका ये इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है. उनका करियर तीन दशक से भी ज्यादा पुराना है. और एक अदद राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका ये इंतजार भी उतना ही लंबा है. पर, मजबूरी ये है कि लंबे इंतजार के बाद मिले इस अवॉर्ड की प्राइज मनी उन्हें पूरी नहीं मिलेगी. उन्हें दो लाख के बदले एक लाख रु. ही मिल सकेंगे. पर क्यों, चलिए जानते हैं.

ये भी पढ़ें: शाहरुख खान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, इस फिल्म के लिए बने बेस्ट एक्टर

नेशनल अवॉर्ड विनर बने शाहरुख

शाहरुख खान ने तीन दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज किया है, लेकिन ये उनका पहला नेशनल अवॉर्ड है. ये अवॉर्ड उन्हें जवान मूवी के लिए मिला है. जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था और 640 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. पर, उन्हें ये अवॉर्ड अकेले नहीं मिला. इसे उन्होंने विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया है. विक्रांत मैसी को ये अवॉर्ड 12th फेल मूवी के लिए मिला है. जो एक रियल और मोटिवेशनल स्टोरी पर बेस्ड है. दोनों एक्टर्स को इसके लिए अलग-अलग मेडल और सर्टिफिकेट मिलेंगे. लेकिन नियमों के मुताबिक 2 लाख की कैश प्राइज को आधा-आधा बांटना होगा. यानी 1-1 लाख रुपये में ये राशि बांटी जाएगी.

इस साल कई कैटेगरीज में साझा हुए अवॉर्ड

शाहरुख और विक्रांत ही नहीं, इस साल कई कैटेगरीज में अवॉर्ड्स शेयर किए गए हैं:

• बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: विजयराघवन (Pookkaalam) और एम. एस. भास्कर (पार्किंग)

• बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: जानकी बोदीवाला (वश) और उर्वशी (Ullozhukku)

• बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट: सुकृति वेनी बंद्रेड़ी, कबीर खंडारे, रीशा थोसार, श्रीनिवास पोकले, भार्गव जगताप

• बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: साई राजेश (बेबी) और रामकुमार बालाकृष्णन (पार्किंग)

• बेस्ट बायोग्राफिकल/हिस्टोरिकल फिल्म: Mo Bou, Mo Gaan और Lentina Ao – A Light on the Eastern Horizon

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
National Award 2025, National Award, Shah Rukh Khan, Vikrant Massey, Jawan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com