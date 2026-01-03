शाहरुख खान का सबसे बड़ा डुप्लीकेट वायरल, आइकॉनिक गानों पर किया ऐसा डांस, देख कर फैंस बोले- किंग खान का स्टारडम आगे ले जाएगा

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के यूं तो कई हमशक्ल हैं, लेकिन इब्राहिम कादरी जैसा डुप्लीकेट कोई नहीं. इब्राहिम कादरी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की तरह दिखते, चलते और यहां तक कि उनका स्टाइल भी फॉलो करते हैं. आज लोग उन्हें दूसरा शाहरुख बुलाते है. गुजरात में कभी पेंटिंग का काम करने वाले इब्राहिम आज शाहरुख जैसे दिखने की बदौलत सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शाहरुख के गाने और उनकी एक्टिंग की एक-एक रील देखने को मिलती है. शाहरुख खान के फैंस इब्राहिम कादरी पर उतना प्यार लुटाते हैं, जितना कि वो खुद सुपरस्टार पर. अब इब्राहिम कादरी की इन दो रील ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके जैसा शाहरुख खान का डुप्लीकेट कोई और हो ही नहीं सकता.



शाहरुख खान के हमशक्ल ने बांधा समा

पहले वीडियो की बात करें इसमें इब्राहिम कादरी फिल्म पठान के टाइटल सॉन्ग झूमे जो पठान पर सुपरस्टार की तरह कॉस्ट्यूम पहने सेम टू सेम डांस मूव्स कर रहे हैं. स्टेज पर नाच रहे इब्राहिम दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट करते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरे वीडियो में इब्राहिम का शाहरुख खान की तरह रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है. इस रोमांटिक वीडियो में शाहरुख के हमशक्ल उनकी फिल्म दिलवाले के सॉन्ग गेरुआ पर डांस कर रहे हैं. दोनों ही वीडियो में यह फर्क कर पाना मुश्किल हो सकता है कि क्या यह सच में शाहरुख नहीं हैं. इब्राहिम की शाहरुख खान के इन दोनों गानों पर वायरल रील पर लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.

दिलों पर छाया शाहरुख का हमशक्ल

झूमे जो पठान वाली रील पर इब्राहिम कादरी का लुक और डांस देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'भाई का जलवा बढ़ता ही जा रहा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मुझे लगा यह शाहरुख खान ही हैं'. तीसरा यूजर लिखता है, 'मुझे डर है कि कहीं यह शाहरुख की जगह ना ले ले'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फायर और रेड हार्ट इमोजी की झड़ी लग चुकी है. अब बात करते हैं दूसरे वीडियो, जिसमें शाहरुख के इस हमशक्ल का रोमांटिक अंदाज दिख रहा है. इस पर एक यूजर लिखता है, 'भाई आप बॉलीवुड में चले जाओ'. दूसरा यूजर लिखता है, 'माशाल्लाह भाईजान'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'कभी-कभी तो यही मुझे असली शाहरुख खान लगता है'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स भी फायर और रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है और कईयों ने खुद शाहरुख के जीआईएफ कमेंट बॉक्स में शेयर किये हैं.



