करते हैं किसी से प्यार? तो अभी सुना दीजिए किशोर कुमार का ये गाना, 57 साल बाद भी सुपरहिट, क्रश तुरंत कर देगा हां 

हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ गाने ऐसे हैं, जो समय बीतने के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी खास बन जाते हैं. ऐसे गीत सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि लोगों की यादों से जुड़ जाते हैं. किशोर कुमार की आवाज में गाए गए कई गाने इसी श्रेणी में आते हैं. उनकी मधुर गायकी आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. इन्हीं सदाबहार गीतों में एक ऐसा रोमांटिक गाना भी शामिल है, जिसे दशकों बाद भी लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं. अगर किसी को अपने दिल की बात इशारों-इशारों में कहनी हो, तो यह गीत आज भी पहली पसंद माना जाता है.

आज भी लोगों की जुबां पर है ‘मेरे सपनों की रानी'

हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘आराधना' के सुपरहिट गीत ‘मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू' की. साल 1969 में रिलीज हुआ यह गाना आज भी सदाबहार रोमांटिक गीतों की सूची में शामिल है. इस गीत में किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना का अंदाज ऐसा जादू बिखेरता है कि हर पीढ़ी के दर्शक इससे जुड़ाव महसूस करते हैं. यह गाना सिर्फ उस दौर में ही नहीं, बल्कि आज भी पार्टियों, म्यूजिक प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया रील्स तक में सुनाई देता है. कई लोग इसे अपने पसंदीदा इंसान के लिए प्यार का इजहार करने वाले गीत के रूप में भी देखते हैं.

राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी ने बढ़ाई लोकप्रियता

इस गीत को फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था. चलती ट्रेन और जीप के बीच फिल्माया गया इसका दृश्य हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार सीक्वेंस में गिना जाता है. गाने को महान संगीतकार एस. डी. बर्मन ने संगीत दिया था, जबकि इसके बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे. शानदार धुन, दिल को छू लेने वाले बोल और किशोर कुमार की आवाज ने इसे हमेशा के लिए अमर बना दिया.

‘आराधना' के कई गाने हुए थे सुपरहिट

फिल्म आराधना अपने संगीत के लिए आज भी याद की जाती है. ‘मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू' के अलावा ‘रूप तेरा मस्ताना' और ‘कोरा कागज था मन ये मेरा' जैसे गीत भी इसी फिल्म का हिस्सा थे. इन सभी गानों ने किशोर कुमार के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और राजेश खन्ना की सुपरस्टार छवि को भी मजबूत किया. रिलीज के 50 साल से अधिक समय बाद भी आराधना के ये गीत रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बराबर लोकप्रिय हैं. यही वजह है कि किशोर कुमार के सदाबहार गानों का जिक्र होते ही ‘मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू' का नाम सबसे पहले लिया जाता है.

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