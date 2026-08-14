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Awarapan 2 Review: सिनेमाघरों में रिलीज हुई इमरान हाशमी की आवारापन 2, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू

Awarapan 2 Social media Review In Hindi: इमरान हाशमी की आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका एक्स यूजर्स ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू दिया है. 

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Awarapan 2 Review: सिनेमाघरों में रिलीज हुई इमरान हाशमी की आवारापन 2, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू
Awarapan 2 Twitter Review In Hindi: इमरान हाशमी की आवारापन 2 का रिव्यू
नई दिल्ली:

Awarapan 2 X Review In Hindi: इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 सिनेमाघरों में आज यानी 14 अगस्त को रिलीज हो गई है. वहीं 2007 की कल्ट क्लासिक आवारापन के बाद इमरान हाशमी की शिवम पंडित के रूप में पर्दे पर वापसी हुई है. फिल्म पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी, जिसके गाने तेरा मेरा रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ था. वहीं आवारापन 2 को लेकर इतनी चर्चा थी की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को एडवांस बुकिंग के मामले में खूब प्यार मिल रहा था. लेकिन अब फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर्स ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू दे दिया है. 

आवारापन 2 का एक्स रिव्यू

एक एक्स यूजर ने लिखा, अभी PVR लिडो में #Awarapan2 का इंटरवल हुआ जबरदस्त! पहला हाफ जबरदस्त जोश, इमोशन, एक्शन और रोमांचक माहौल से भरा है. कहानी आपको बांधे रखती है और इंटरवल तक सस्पेंस को बहुत अच्छे से बनाती है. इसके अलावा अन्य यूजर ने 5 में से 4 स्टोरी फिल्म को दिए हैं.  

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फैन को हुई निराशा

दूसरे यूजर ने निराशा जाहिर करते हुए लिखा, बहुत निराशा हुई. कुछ नया देने के बजाय, यह फिल्म पुरानी यादों (नॉस्टैल्जिया) पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. सबसे बड़ी निराशा इसका संगीत है, जिसमें ओरिजिनल फिल्म की आत्मा और जादू बिल्कुल भी नहीं है. पुरानी यादें लोगों का ध्यान तो खींच सकती हैं. लेकिन वे बेहतरीन काम या शानदार मेकिंग की जगह नहीं ले सकतीं. यह फिल्म एक अच्छी अगली कड़ी (सीक्वल) के बजाय, जबरदस्ती बनाई गई सीक्वल जैसी लगती है. इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया. इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया.  

आवारापन 2 का पहले दिन का कलेक्शन प्रिडिक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, आवारापन 2 की पहले दिन ओपनिंग तगड़ी होने वाली है. वहीं कहा जा रहा है कि फिल्म 20 करोड़ पहले दिन ओपनिंग करेगी. अब तक फिल्म ने 1.25 टिकट पहले दिन की बेची है, जिसके चलते ब्लॉक्ड सीट्स के साथ 6 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने प्री सेल्स से हासिल किया है. वहीं पहले शो के लिए 10 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच सकता है. 

इमरान हाशमी के करीब है आवारापन फिल्म

जैसा कि सभी जानते हैं इमरान हाशमी 'आवारापन' में नजर आए थे. वहीं यह फिल्म उनके दिल के सबसे करीब है. इसका जिक्र उन्होंने अप्रैल 2025 में 'द रणवीर शो' में शामिल होने के दौरान किया और कहा कैसे मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक्टर्स को शायद ही कभी इतनी गहरी भावनाओं को दिखाने का मौका मिलता है.

आवारापन 2 के बारे में

बता दें आवारापन 2 साल 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, जिसका निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. वहीं फिल्म के निर्माता विशेष भट्ट हैं. 140 मिनट की फिल्म को 16 प्लस यूए सर्टिफिकेट दिया गया है. जबकि फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ का बताया गया है. वहीं इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अतुल कुमार, अनिरुद्ध रावल और पुरन गब्बी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

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