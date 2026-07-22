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पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी ने मचाया धमाल, 'भोजपुरी बवाल' का एंथम सुन फैंस बोले- गर्दा उड़ा दिया

2 अगस्त को प्रीमियर से पहले JioHotstar और कलर्स ने ‘भोजपुरी बवाल’ का ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया है, जिसमें पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आ रहे हैं

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पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी ने मचाया धमाल, 'भोजपुरी बवाल' का एंथम सुन फैंस बोले- गर्दा उड़ा दिया
भोजपुरी बवाल का एंथम हुआ रिलीज

दर्शकों को 'भोजपुरी बवाल' की दुनिया से रूबरू कराने के बाद, JioHotstar अब हृदय प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े जश्न के साथ माहौल को और भी जोश से भरने के लिए तैयार है. 2 अगस्त को शो के प्रीमियर से पहले, JioHotstar और कलर्स ने 'भोजपुरी बवाल' का ऑफिशियल एंथम रिलीज़ किया है. यह एक हाई-एनर्जी म्यूज़िकल स्पेक्टेकल है, जो भोजपुरी मनोरंजन की शान, जुनून और उसके ज़िंदादिल, बड़े और बेबाक अंदाज का जश्न मनाता है. इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सितारों को एक साथ लाने वाला यह एंथम दर्शकों को पहली बार 'भोजपुरी बवाल' की दुनिया, उसके स्वैग और सांस्कृतिक गौरव की एक शानदार झलक देता है.

भव्य और बड़े पैमाने पर तैयार किया गया यह एंथम प्रीमियम विज़ुअल्स, शानदार कोरियोग्राफी और जोश से भर देने वाली बीट्स से सजा है. यह सिर्फ शो का टाइटल ट्रैक नहीं है, बल्कि उस संस्कृति का जश्न है, जिसने दशकों से लाखों लोगों का मनोरंजन किया है और अब पूरे देश के मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए तैयार है.

"लइके पुरब के स्वैग" से लेकर "Aim kari world capture" तक, 'भोजपुरी बवाल' का एंथम अपनी पहचान को पूरे गर्व के साथ पेश करता है. इसके बोल भोजपुरी समुदाय के आत्मविश्वास, जज़्बे, संघर्ष और महत्वाकांक्षा का जश्न मनाते हैं, जबकि इसका विज़ुअल ट्रीटमेंट उन सितारों की भव्यता और शानदार अंदाज़ को दर्शाता है, जो इस सीरीज़ के लिए एक साथ आए हैं.

पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी वाला यह एंथम म्यूज़िक, डांस और बड़े पैमाने पर किए गए शानदार परफॉर्मेंस को एक साथ पिरोता है और दर्शकों को 'भोजपुरी बवाल' की जीवंत दुनिया से परिचित कराता है. हृदय प्रदेश की संस्कृति से गहराई से जुड़ा यह एंथम प्रीमियम विज़ुअल एस्थेटिक के साथ तैयार किया गया है और यह शो के उस बड़े उद्देश्य को दर्शाता है, जिसके तहत भोजपुरी मनोरंजन को पहले से कहीं ज्यादा बड़े राष्ट्रीय दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सके.

जाने-माने कंपोज़र-सिंगर स्नेहा खानवलकर, जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है, ने कहा, "भोजपुरी बवाल एंथम को लेकर मुझे सबसे ज्यादा जो बात उत्साहित करती है, वह है इसकी प्रामाणिकता. हमारा उद्देश्य भोजपुरी संगीत को दोबारा बनाने का नहीं, बल्कि उसका जश्न मनाने का था. मैं चाहती थी कि इस एंथम में भोजपुरी संगीत की वही रॉनेस, गर्व और जोश बरकरार रहे, साथ ही इसे एक ऐसा समकालीन साउंड दिया जाए, जो पूरे देश के दर्शकों से जुड़ सके. यह एक ऐसी संस्कृति का उत्सव है, जिसे अपनी पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे तक सुना और सराहा जाना चाहिए."

इस मौके पर निरहुआ ने कहा, "यह एंथम 'भोजपुरी बवाल' के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार करता है. यह हमारी संस्कृति, हमारे लोगों और हमारे गौरव का उस अंदाज़ में जश्न मनाता है, जो पूरी तरह प्रामाणिक है और साथ ही इस शो को देशभर के दर्शकों से भी जोड़ता है." आम्रपाली दुबे ने कहा: "यह एंथम भोजपुरी समारोहों के रंग, खुशी और बड़े दिल वाले जश्न के अंदाज़ को बखूबी दर्शाता है. यह बेहद जीवंत और जोश से भरपूर है और दर्शकों को 'भोजपुरी बवाल' की दुनिया की एक खूबसूरत पहली झलक देता है."

पवन सिंह ने कहा, "संगीत हमेशा से भोजपुरी संस्कृति की धड़कन रहा है और यह एंथम उस भावना को पूरी तरह से अपने अंदर समेटे हुए है. यह ऊर्जावान है, अपनी जड़ों से जुड़ा है और हमारी कम्युनिटी को खास बनाने वाली हर चीज़ का जश्न मनाता है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे उतना ही पसंद करेंगे, जितना हमें इसे जीवंत करने में मज़ा आया."

काजल राघवानी ने कहा, "यह एंथम सिर्फ एक शो का परिचय नहीं है, बल्कि यह एक पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री के पैमाने, भावनाओं और पहचान से दर्शकों को रूबरू कराता है, जिसे जश्न के साथ मनाया जाना चाहिए." तेज प्रताप यादव ने कहा: "हृदय प्रदेश में हमेशा से ऐसी कहानियां और ऐसी शख्सियतें रही हैं, जो लोगों के दिलों से गहराई से जुड़ती हैं. इस एंथम के ज़रिए हम उसी जज़्बे और भावना का जश्न एक बहुत बड़े मंच पर मना रहे हैं."

संगीत शुरू हो चुका है. मंच तैयार है. और भोजपुरी मनोरंजन के सबसे बड़े सितारे पहले से कहीं ज्यादा बड़े अंदाज़ में अपनी दुनिया के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं. 'भोजपुरी बवाल' का प्रीमियर 2 अगस्त से, सिर्फ JioHotstar और कलर्स पर.

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