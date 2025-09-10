सुपरस्टार की सौगंध: 'फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद दर्शकों ने मोबाइल छुआ तो छोड़ दूंगा इंडस्ट्री’

अगर फिल्म अच्छी है तो दर्शक उसे देखने के लिए सिनेमाघर तक पहुंचते हैं और खूब देखते हैं. लेकिन अगर कॉन्टेंट में दम नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता. किसी भी फिल्म की सफलता में ये बात मायने रखती है. लेकिन इन दिनों तेलुगू सिनेमा बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है. फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफल हो रही हैं. ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े लोग रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं और कसमें तक खा लेते हैं. कुछ दिन पहले ही निर्माता नागा वामसी ने वॉर 2 को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे. अब हॉरर फिल्म 'किष्किंधापुरी' लेकर आ रहे टॉलीवुड हीरो साई बेल्लमकोंडा श्रीनिवास ने सनसनीखेज बयान दिया है.

'10 मिनट बाद मोबाइल छुआ तो छोड़ दूंगा इंडस्ट्री'

साई बेल्लमकोंडा श्रीनिवास की कुछ महीने पहले ‘भैरवम' फ्लॉप हुई थई. अब उनकी अगली फिल्म हॉरर थ्रिलर 'किष्किंधापुरी' है. यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. साई बेल्लमकोंडा श्रीनिवास ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'फिल्म किष्किंधापुरी में ढाई घंटे तक दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखने की ताकत है. अगर दर्शक फिल्म देखते वक्त अपने मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाते, तो हमारी फिल्म सफल हो जाएगी. अगर फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद कोई दर्शक अपने मोबाइल को छूता है, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा.' उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

‘किष्किंधापुरी' का ट्रेलर और कहानी

साई बेल्लमकोंडा श्रीनिवास, अनुपमा परमेश्वरन और मकरंद देशपांडे की इस हॉरर फिल्म का निर्देशन कौशिक पेगल्लपति ने किया है. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म की कहानी एक पुराने खंडहर रेडियो स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, और फिर एक भूत की एंट्री होती है. इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है. बेल्लमकोंडा ने चैलेंज तो दे दिया लेकिन ये तो 12 सितंबर को ही पता चलेा कि 'किष्किंधापुरी' बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है.